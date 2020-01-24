Мертві лежать просто на підлозі: відео із госпіталю в Ухані, де вирує смертельний коронавірус

У китайському Ухані через спалах пневмонії люди масово звертаються до лікарень, де утворюються величезні черги через масовий наплив хворих.

24 січня катарський телеканал Aljazeera опублікував відео з міста Ухань. Ролик супроводжується кадрами і текстом, з яких випливає, що померлі від вірусу лежать прямо на підлозі медустанови.

До слова: Як живе закрите місто Ухань, в якому зародився смертельний коронавірус

Дивіться відео з госпіталю в Ухані:

Що відомо про китайський коронавірус?

Наразі підтверджено 901 випадок захворювання та 26 летальних випадкі

Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі та США.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

До 24 січня у Китаї закрили 13 міст, серед яких – Ухань, Хуанган, Ечжоу, а також провінції Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне, Сяньніне та інші.

Водночас, лікарі вперше змогли вилікувати пацієнта від смертельного нового виду коронавірусу, від якого померло 36 людей.

За інформацією ВООЗ, шанси померти від вірусу 2002 року, в середньому були 9%, але для тих, хто молодше 24 років, – нижче 1%. У віці 25-44 років – до 6%, 44-64 року – до 15%, від 65 років і старше – вище 55%. Але це не означає, що молодим людям немає чого боятись, якщо в них ослаблений імунітет – ризик смерті зростає.



Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу