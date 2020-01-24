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      Мертві лежать просто на підлозі: відео із госпіталю в Ухані, де вирує смертельний коронавірус

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      Мертві тіла лежать просто на підлозі у госпіталі Уханю / скріншот з відео

      У китайському Ухані через спалах пневмонії люди масово звертаються до лікарень, де утворюються величезні черги через масовий наплив хворих.

      24 січня катарський телеканал Aljazeera опублікував відео з міста Ухань. Ролик супроводжується кадрами і текстом, з яких випливає, що померлі від вірусу лежать прямо на підлозі медустанови.

      До слова: Як живе закрите місто Ухань, в якому зародився смертельний коронавірус

      Дивіться відео з госпіталю в Ухані:

       

      Що відомо про китайський коронавірус?

      • Наразі підтверджено 901 випадок захворювання та 26 летальних випадків.
      • Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі та США.
      • Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
      • До 24 січня у Китаї закрили 13 міст, серед яких – Ухань, Хуанган, Ечжоу, а також провінції Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне, Сяньніне та інші.
      • Водночас, лікарі вперше змогли вилікувати пацієнта від смертельного нового виду коронавірусу, від якого померло 36 людей.

      За інформацією ВООЗ, шанси померти від вірусу 2002 року, в середньому були 9%, але для тих, хто молодше 24 років, – нижче 1%. У віці 25-44 років – до 6%, 44-64 року – до 15%, від 65 років і старше – вище 55%. Але це не означає, що молодим людям немає чого боятись, якщо в них ослаблений імунітет – ризик смерті зростає.


      Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

       
      Коронавірус – що це?
      Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Пневмонія в Китаї 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Китай
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