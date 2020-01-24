Мертві лежать просто на підлозі: відео із госпіталю в Ухані, де вирує смертельний коронавірус
У китайському Ухані через спалах пневмонії люди масово звертаються до лікарень, де утворюються величезні черги через масовий наплив хворих.
24 січня катарський телеканал Aljazeera опублікував відео з міста Ухань. Ролик супроводжується кадрами і текстом, з яких випливає, що померлі від вірусу лежать прямо на підлозі медустанови.
До слова: Як живе закрите місто Ухань, в якому зародився смертельний коронавірус
Дивіться відео з госпіталю в Ухані:
Що відомо про китайський коронавірус?
- Наразі підтверджено 901 випадок захворювання та 26 летальних випадків.
- Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі та США.
- Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
- До 24 січня у Китаї закрили 13 міст, серед яких – Ухань, Хуанган, Ечжоу, а також провінції Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне, Сяньніне та інші.
- Водночас, лікарі вперше змогли вилікувати пацієнта від смертельного нового виду коронавірусу, від якого померло 36 людей.
За інформацією ВООЗ, шанси померти від вірусу 2002 року, в середньому були 9%, але для тих, хто молодше 24 років, – нижче 1%. У віці 25-44 років – до 6%, 44-64 року – до 15%, від 65 років і старше – вище 55%. Але це не означає, що молодим людям немає чого боятись, якщо в них ослаблений імунітет – ризик смерті зростає.
Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу