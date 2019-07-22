23:46
22 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Меру Києва буде непереливки, – Солонтай

      1291 Читать новость на русском
      Олександр Солонтай
      Олександр Солонтай / kr.sylalyudey.org

      Міському голові Києва буде непереливки на найближчому політичному сезоні. Адже постане питання або про позачергові місцеві вибори, зокрема, в Києві, або про дочасні вибори лише у столиці, або ж навіть про відділення КМДА й міської ради та реформу міської влади.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт та лідер партії "Сила людей" Олександр Солонтай.

      Зверніть увагу! Парламентські вибори 2019: чи змінять результати голосування зовнішній курс

      Що сталося між Зеленським та Кличком, що вони посварилися, не домовилися? Чому така конфронтація?

      – Немає ніякої конфронтації. Просто є 70 мільярдів гривень у міській казні. В політиці відбувається боротьба за гроші, за ресурси. Питання в тому, хто буде ними управляти. Чистий управлінський ресурс – це лише п'ята частина, звичайно. Все решта – це захищені видатки та необхідні мінімальні видатки, для того щоб столиця була. Постає питання, який вектор обере нова президентська влада вже за підтримки парламенту.

      – Чи вона буде далі поглиблювати децентралізацію й тоді відповідно доведеться відповідати, а хто ж Зеленський на місцях? Чи буде скорочувати цей процес? 

      У чому полягає суть реформи децентралізації?Комплекс заходів з реформи децентралізації влади в Україні стартував ще у 2014 році. А вже у 2015 Верховна Рада ухвалила закон "Про добровільне об'єднання територіальних громад". Внаслідок реформи багато функцій влади перейшли від центру до територіальних громад. Відтак гроші, які акумулює село, місто чи район, не йдуть до Києва, а залишаються на місцях. Відтепер невеликі українські міста та села почали використовувати більше грошей на свої потреби.

      – Якщо скорочуватиме, це може стати початком якоїсь "лукашенкізації". Це погано закінчиться для Зеленського, якщо він почне рухатися не в шляху розвитку самоврядування. Але станом на сьогодні сказати чітко відповіді ми, на жаль, не можемо.

      Як переконаний прихильник місцевого самоврядування та децентралізації я розумію, що може статися так, що ми з токсичними мерами опинимося по одну сторону барикад, захищаючи не мерів, не корумповані міські ради, а саму ідею.

      – Якщо ж Володимир Зеленський прийме рішення в майбутньому не скорочувати децентралізацію, а навпаки – розвивати, а поки що тимчасово для політичного перезавантаження потрібно зробити дострокові вибори, то на це можна й піти. У всякому разі я не був би радикальним противником цього.

      Зазначимо, що за даними національного екзит-полу, станом на 20.00 21 липня голоси виборців розподілилися наступним чином:

      "Слуга народу" – 44,2%
      "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%
      "Європейська Солідарність" – 8,8%
      Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%
      "Голос" – 6,5%

      Скільки місць в Раді будуть мати партії, які пройшли
      Скільки місць в Раді будуть мати партії, які пройшли

      Дивіться онлайн-трансляцію виборчого марафону на 24 каналі:

       

       

       

      blog_ava
      У НАТО прокоментували вибори до ВР: не бачать досконалості
      сьогодні
      23745
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Децентралізація Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      сьогодні , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 414
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      сьогодні , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2124
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      сьогодні , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2001
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      сьогодні , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      350
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук