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      Мешканці Донбасу разом з російськими паспортами отримують "військовий квиток"

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      Мешканці Донбасу разом з російськими паспортами отримують "військовий квиток"
      Мешканці Донбасу разом з російськими паспортами отримують "військовий квиток" / Newsonline24.com.ua

      Мешканці окупованих територій, які виявили бажання отримати російський паспорт, отримують всередині "печатку" про військовий обов'язок.

      Як стверджують джерела, охочі отримати паспорт РФ мали для цього спочатку отримати паспорт псевдореспубліки Донецька.

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      Після того, як мешканці Донбасу ставали "громадянами республіки", вони мали піти на військовий облік і там вже отримати повістку.

      Адже, за законом псевдореспубліки про військовий обов'язок, громадяни "ДНР" повинні проходити службу у військових формуваннях, бути в запасі чи інших військах, а також проходити військову підготовку для захисту самопроголошеної республіки.

      До того ж, наголошується, що наявність у громадянина псевдореспубліки подвійного громадянства не звільняє його від виконання військового обов'язку.

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      Теги: Новини України Російські паспорти на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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