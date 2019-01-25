Мессі, Буффон та зірки футболу закликали продовжити пошук Еміліано Сали

Відомі футболісти у соціальних мережах закликали рятувальників продовжити пошук зниклого футболіста Еміліано Сали.

Вони розмістили свої дописи у Instagram та twitter з тегом #nodejendebuscar – "не припиняйте пошуків". Також слова підтримки родині та друзям футболіста висловлюють з тегом #prayforsala

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До заклику долучилися Джанлуїджі Буффон, Ліонель Мессі, Гонсало Ігуаїн, Лукас Бігліа, Валентів Вада та вся команда "Бордо", за яку свого часу виступав Еміліано Сала. Також із закликом виступила і збірна Аргентини та клуб "Бока Хуніорс" та чимало інших відомих футболістів.

"Поки є можливо та надія, будь ласка, не зупиняйтеся у пошуку Еміліано. Вся моя сила та підтримка для його родини і друзів", – написав Мессі у себе в Instagram Stories.

La búsqueda no puede parar. Todos juntos y unidos por las familias de Emiliano y el piloto. Mantengamos la esperanza

La recherche ne peut pas s’arrêter. Tous ensembles et unis pour les familles de Emiliano et le pilote. Gardons espoir #NoDejenDeBuscar #PrayforSala pic.twitter.com/XE3NPXHTsK — Pablo Chavarria (@PabloAChavarria) 24 січня 2019 р.

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Варто додати, що фанати "Нанту" прийшли до бази клубу, щоб висловити слова підтримки футболістам.

Що сталося з Еміліано Сала

Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.

Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.

Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Чи належать вони літаку – поки невідомо.

У четвер, 24 січня, поліція припинила активні пошуки футболіста та пілота. Причина – шанс знайти їх живими дуже мізерний.

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