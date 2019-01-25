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      Мессі, Буффон та зірки футболу закликали продовжити пошук Еміліано Сали

      91 Читать новость на русском
      Зникнення Еміліано Сала
      Зникнення Еміліано Сала / Фото із соцмереж

      Відомі футболісти у соціальних мережах закликали рятувальників продовжити пошук зниклого футболіста Еміліано Сали.

      Вони розмістили свої дописи у Instagram та twitter з тегом #nodejendebuscar – "не припиняйте пошуків". Також слова підтримки родині та друзям футболіста висловлюють з тегом #prayforsala

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      До заклику долучилися Джанлуїджі Буффон, Ліонель Мессі, Гонсало Ігуаїн, Лукас Бігліа, Валентів Вада та вся команда "Бордо", за яку свого часу виступав Еміліано Сала. Також із закликом виступила і збірна Аргентини та клуб "Бока Хуніорс" та чимало інших відомих футболістів.

      "Поки є можливо та надія, будь ласка, не зупиняйтеся у пошуку Еміліано. Вся моя сила та підтримка для його родини і друзів", – написав Мессі у себе в Instagram Stories.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #prayforsala

      Допис, поширений Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #NoDejenDeBuscar #PrayForSala

      Допис, поширений Lucas Biglia (@biglia6)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      El pedido de Gonzalo Higuaín y otras figuras del fútbol: "Hay que buscar a Emiliano Sala hasta las últimas consecuencias" Los propios futbolistas hicieron tendencia el hashtag #NoDejenDeBuscar para que las fuerzas encargadas de la investigación no interrumpan la búsqueda del delantero. Las fuerzas encargadas de investigar lo ocurrido con la avioneta que trasladaba al futbolista Emiliano Sala desde Nantes hasta Cardiff informaron que suspendieron definitivamente la búsqueda porque "las posibilidades de supervivencia son extremadamente remotas". El equipo de tareas, compuesto por agentes de las Islas del Canal de la Mancha, Reino Unido y Francia, cubrieron un área aproximada de 1.700 millas cuadradas desde el lunes pasado por la noche. "No hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero", aseguraron. Ante la coyuntura, los familiares y amigos del delantero oriundo de Progreso (Santa Fe), de 28 años, hicieron público el pedido de que no se abandone la búsqueda. "Lo único que quiero es que encuentren a mi hermano y al piloto. Que se metan en nuestro corazón. Siento que están vivos", dijo la hermana del futbolista, desde Gales. Ante el desgarrador mensaje de los más cercanos a Emiliano, figuras del fútbol argentino y también jugadores de linaje internacional comenzaron a subir videos a las redes sociales bajo la misma consigna. Leé más en @infobae -link en bio-. . . . . #EmilianoSala #NoDejenDeBuscar #PrayForSala

      Допис, поширений Infobae (@infobae)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Stag #nodejendebuscar #vamosquevamos

      Допис, поширений Valentin Vada (@valentinvada23)

      Читайте також: Матчі АПЛ розпочнуть з хвилини мовчання в пам'ять про зниклого Еміліано Сала

      Варто додати, що фанати "Нанту" прийшли до бази клубу, щоб висловити слова підтримки футболістам.

      Що сталося з Еміліано Сала

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      Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала
      Джерело: 24 Канал
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