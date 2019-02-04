Мессі може пропустити матч проти "Реала": відома причина
Ліонель Мессі через травму може пропустити матч "Барселони" проти"Реала", який має відбутись 6 лютого.
Таким чином Ель Класіко може залишитись без головної його зірки.
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Ліонель Мессі ризикує пропустити півфінал Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться у середу 6 лютого, через те, що зазнав травми у чемпіонаті проти "Валенсіїї".
Мессі отримав травму під час матчу з "Валенсією"
Ймовірність його відсутності під час матчу проти "Реала" доволі висока, адже аргентинець не взяв участі у нещодавньому тренуванні "Барселони".
Джерело: 24 Канал
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