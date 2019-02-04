23:49
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, сьогодні
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Мессі може пропустити матч проти "Реала": відома причина

      60 Читать новость на русском
      Ліонель Мессі
      Ліонель Мессі / фото із Instagram

      Ліонель Мессі через травму може пропустити матч "Барселони" проти"Реала", який має відбутись 6 лютого.

      Таким чином Ель Класіко може залишитись без головної його зірки.

      Читайте також: Дубль Мессі врятував "Барселону" від домашньої поразки "Валенсії": відео

      Ліонель Мессі ризикує пропустити півфінал Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться у середу 6 лютого, через те, що зазнав травми у чемпіонаті проти "Валенсіїї".

      мессі травма барселона валеснія
      Мессі отримав травму під час матчу з "Валенсією"

      Ймовірність його відсутності під час матчу проти "Реала" доволі висока, адже аргентинець не взяв участі у нещодавньому тренуванні "Барселони".

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Футбол Спорт ФК Барселона Реал
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
      сьогодні , 22:12 Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
      2572
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      сьогодні , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 1346
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      сьогодні , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      880
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      сьогодні , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 312
      Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      сьогодні , 20:31 Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      Наталія Печерська 300
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under
       22 січня 2013 , 15:28
      Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО
       23 листопада 2014 , 07:25
      "Динамо" переграло "Дніпро" на його території
       9 серпня 2015 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук