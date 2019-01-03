Мессі несподівано визнаний найкращим футболістом року за версією Marca

Авторитетна іспанська газета Marca представила рейтинг 100 найкращих футболістів 2018 року.

Найкращим гравцем року за версією джерела є Ліонель Мессі. Топ-3 доповнили володар "Золотого м'яча", хорват Лука Модріч і чемпіон світу француз Антуан Грізманн. Португалець Крішітану Роналду зайняв в голосуванні лише четверте місце.

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"Номер 1 захищає свою позицію. Володар "Золотої бутси", кращий бомбардир календарного року, чемпіон Іспанії і володар Кубка. Лео Мессі завершує черговий рік своєї кар'єри на вершині світового футболу", – так аргументує Marca перебування Мессі на вершині свого рейтингу.

Також у десятку увійшли наступні виконавці: Кіліан Мбаппе, Мохамед Салах, Еден Азар, Рафаель Варан, Гаррі Кейн і Кевін де Брюйне.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Мессі зіграв 15 матчів в іспанській Прімері, в яких забив 15 голів і віддав 10 результативних передач.

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