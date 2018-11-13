Мессі ще на крок наблизився до найкращого бомбардира в історії за кількістю голів за один клуб
Голи у ворота "Бетіса" дозволили "королю Каталонії" ЛІонелю Мессі стати ближчим до чергового рекорду. Цього разу він обійшов Герда Мюллера.
Капітан "Барселони" у минулому турі Прімери оформив дубль у ворота "Бетіса", забивши 565 і 566 гол. Він обійшов легенду мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Герда Мюллера. Аргентинець став другим у гонці бомбардирів за кількістю результативних ударів за один клуб в історії.
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Перше місце у даному рейтингу посідає Пеле, який забив 643 голи за "Сантос".
Джерело: 24 Канал
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