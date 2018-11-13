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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Мессі ще на крок наблизився до найкращого бомбардира в історії за кількістю голів за один клуб

      191 Читать новость на русском
      Ліонель Мессі забив 566 голів
      Ліонель Мессі забив 566 голів / https://www.fcbarcelona.com

      Голи у ворота "Бетіса" дозволили "королю Каталонії" ЛІонелю Мессі стати ближчим до чергового рекорду. Цього разу він обійшов Герда Мюллера.

      Капітан "Барселони" у минулому турі Прімери оформив дубль у ворота "Бетіса", забивши 565 і 566 гол. Він обійшов легенду мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Герда Мюллера. Аргентинець став другим у гонці бомбардирів за кількістю результативних ударів за один клуб в історії.

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      Перше місце у даному рейтингу посідає Пеле, який забив 643 голи за "Сантос". 

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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