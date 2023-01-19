Про них повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зауважив, що домовитися про це вдалося з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом, а також віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт. Питання обговорювали під час зустрічі у рамках форуму в Давосі.
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Політику модерування змінять
Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів,
– зазначив Федоров.
Водночас він додав, що найгострішою темою досі залишалося блокування світлин, а також відео, пов'язаних із полком "Азов". Він висловив вдячність за те, що в Meta ухвалили "зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України".
За словами міністра, мільйони людей по всьому світу матимуть можливість дізнатися про подвиг захисників і захисниць Маріуполя. Крім того, аргумент для звинувачення героїв України втратить пропаганда Кремля.
Пости про "Азов" блокуються не один рік
- Слід розуміти, що Instagram та Facebook ще з 2014 року блокують дописи, в яких згадується окремий загін спеціального призначення Нацгвардії України "Азов".
- Зауважимо, що пресслужба Нацгвардії неодноразово зверталася до Facebook, Twitter, а також інших соціальних мереж. Їхні представники відповідали, що блокують дописи через численні скарги на них.
- Цікаво, що видаляли навіть дописи, в яких не було жодної текстової згадки. Алгоритми соціальних мереж діяли так, що виявляли на світлинах згадки про "Азов" та зносили ці публікації.
- Тож ще наприкінці літа 2022 року стало відомо про те, що Україна звернеться до Meta, щоб нарешті позбутися цієї кричущої несправедливості. Адже через російську пропаганду світу недоступна інформація про героїв, які боронять нашу державу.
- Нагадаємо, що багато з захисників "Азовсталі" все ще перебувають у російському полоні. І ми надіємося, що розблокування дописів про "Азов" дозволить пришвидшити процес їхнього повернення додому.