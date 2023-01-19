Правду про героїв дізнаються мільйони: Meta пообіцяла не блокувати контент про полк "Азов"

Ми нарешті можемо сказати, що крига скресла. Стало відомо, що в Meta не блокуватимуть контент, пов'язаний з полком "Азов". Це однозначно дуже і дуже хороші новини для нас.

Про них повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зауважив, що домовитися про це вдалося з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом, а також віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт. Питання обговорювали під час зустрічі у рамках форуму в Давосі.

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Політику модерування змінять

Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів,

– зазначив Федоров.

Водночас він додав, що найгострішою темою досі залишалося блокування світлин, а також відео, пов'язаних із полком "Азов". Він висловив вдячність за те, що в Meta ухвалили "зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України".

За словами міністра, мільйони людей по всьому світу матимуть можливість дізнатися про подвиг захисників і захисниць Маріуполя. Крім того, аргумент для звинувачення героїв України втратить пропаганда Кремля.

Пости про "Азов" блокуються не один рік