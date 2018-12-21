"Металіст-1925" планує посилити склад і вийти в УПЛ

У Першій лізі зимова пауза наступила значно раніше, ніж в УПЛ, тому один з клубів ліги – "Металіст-1925" – вже вийшов з відпустки і продовжує підготовку до весняної частини сезону.

Наставник харків'ян Олександр Горяїнов заявив, що в січні клуб планує посилення складу і буде дивитися потенційних новачків, повідомляє "Футбол 1".

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Крім того, в клубі підтвердили, що головне завдання – вийти в УПЛ. Зараз "Металіст" займає друге місце з відставанням від "Дніпра-1" в 5 пунктів.

Варто зазначити, що прямий вихід в УПЛ отримує тільки переможець Першої ліги.

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