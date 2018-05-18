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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Металурги просять Гройсмана втрутитися в ситуацію навколо страйку УЗ

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"Укрзалізниця" / uprom.info

Федерація металургів України та Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" застерігають прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про катастрофічні наслідки "італійського" страйку працівників локомотивних депо.

Також вони закликали главу Кабінету міністрів взяти під особистих контроль ситуацію на УЗ.

Про це йдеться в спільному листі Сергій Біленького, глави ФМУ, і Олександра Каленкова, президента ОП "Укрметалургпром" до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона і міністра інфраструктури Володимира Омеляна, текст якого є у Бізнес-порталі UAprom.

"Одним з визначальних чинників ефективної і безперебійної роботи гірничорудних і металургійних підприємств є забезпечення своєчасних і в повному обсязі поставок сировини та вивезення готової продукції залізничним транспортом. А це, в свою чергу, багато в чому залежить від забезпечення маршрутів локомотивною тягою, і будь-які ускладнення в цьому питанні призводять до негативних наслідків", сказано в документі.

При цьому Асоціації зазначили, що сьогодні якраз і спостерігається вказане ускладнення внаслідок страйку машиністів локомотивів, яка розпочалася 14 травня поточного року одночасно в декількох залізничних депо, підпорядкованих ПАТ "Укрзалізниця", зокрема, Кременчуцькому, Синельниківському, Коростенському, Полтавському, Дарницькому, Тернопільському , Здолбуновскому, яких підтримали і працівники локомотивного депо Кривий Ріг.

"Зрозуміло, що в демократичній країні природнім є захист працівниками своїх прав усіма дозволеними засобами, в тому числі, і шляхом страйку, однак протягом уже чотирьох (!) днів з моменту його початку ситуація аж ніяк не змінилася, в результаті чого зараз значна кількість вантажоперевезень заморожена з відповідними наслідками", зазначають автори листа.

Теги: металургія Укрзалізниця Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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