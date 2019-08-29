Металурги просять Зеленського скасувати американські мита для української сталі

Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков надіслав президенту Володимиру Зеленському листа з проханням підняти питання про скасування мит на українську сталь під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на вересень у Варшаві.

Про це йдеться в листі Каленкова, опублікованому на сайті "Укрметалургпрому", передає БізнесЦензор.

"Просимо вас підняти питання про зацікавленість України отримати квоту на безмитні поставки сталі в США під час зустрічі президентів України і США", – йдеться у листі.

25-відсоткове мито на імпорт всіх видів сталевої продукції США ввели в березні 2018 року. Згодом 6 країн домоглися виключення з-під дії 25-відсоткового мита. Це Австралія, Аргентина, Бразилія, Південна Корея, Канада і Мексика.

Україні не вдалося вступити в переговори щодо скасування мита для своєї продукції, хоча США були готові до діалогу.

"Укрметалургпром" зазначає, що виробництво металургійної продукції забезпечують робочі місця для 250 тис. українців і доходи для їх сімей. Експорт продукції гірничо-металургійного комплексу генерує понад 35 мільярдів гривень податків на рік. Металургійна продукція займає 61% в частці українського експорту в США.

"Український імпорт не загрожує нацбезпеці США, оскільки частка України в структурі імпорту сталевої продукції в США становить менше 1%", – йдеться у листі "Укрметалургпрому".