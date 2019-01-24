Металурги України чекають від держорганів введення мит на оцинковку з Китаю і РФ

Вітчизняним виробникам оцинкованого прокату було завдано збитків внаслідок хвилі зростання імпорту, який надходив до України за демпінговими цінами з Китаю і Росії.

Про це повідомляє в інтерв'ю виданню "Метал Екперт" директор з маркетингу "Метінвест Холдинг" Роман Курашов, пише "Мінпром".

За словами Курашева, без вживання заходів з боку держорганів положення українських металургів може ще більше погіршитися.

"На тлі введення захисних заходів в Європі, США, Канаді, Туреччині та деяких інших країнах ми очікуємо суттєве зростання імпорту з КНР і РФ, що ще більше погіршить становище вітчизняної галузі цинкування. У зв'язку з цим заявник наполягає на введенні попередніх антидемпінгових заходів у вигляді мита, щоб припинити факт демпінгу, і сподівається, що держоргани в найближчий час приймуть рішення про їх введення", – повідомляє Р.Курашев.

При цьому, за словами експерта, окремою проблемою є те, що оцинкований прокат, який надходить в Україну за демпінговими цінами, є неякісним.

В результаті страждає не тільки металургійна галузь України, а й кінцевий споживач, який постійно стикається з фактами фальсифікації з боку недобросовісних трейдерів і переробників, купуючи низькоякісний китайський матеріал під виглядом вітчизняного.