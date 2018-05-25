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Металурги закликали Парубія підписати "металургійний" закон

66 Читать новость на русском
Металургія
Металургія / sityuk.com

Продовження дії і підвищення рівня експортного мита на металобрухт з 30 до 42 євро за тонну є обґрунтованим.

Таку думку в листі до спікера Верховної Ради Андрія Парубія висловив глава об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, пише UAprom.

Він зазначив, що попередній досвід використання підвищеного мита на експорт металобрухту свідчить про високу дієвість закону.

"Зростання виробництва був би неможливим без належного забезпечення вітчизняних виробників сталі металобрухтом, – зазначив О. Каленков. – Крім того, мито має вагомий позитивний ефект не тільки для металургії, а й для суміжних галузей і державного бюджету".

Як повідомлялося раніше, підвищення експортного мита на металобрухт до 42 євро/тонну, передбачене законом №8226, прийнятим Верховною Радою 17 травня 2018 року, який суперечить Угоді про Асоціацію України і ЄС.

Про це в коментарі Бізнес-порталу UAprom заявила Ольга Стефанишина, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як заявляв раніше глава Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, 85% українського експорту металобрухту в квітні пішло в невизнане Придністров'я.

За його словами, такий стан справ б'є по українській металургії, ставлячи її в невигідні умови. "Велика частина – 85 відсотків – в квітні металобрухту пішла на Придністровський завод. Придністров'я – це, фактично, анклав, військовий російський анклав. Тим більше це неприємно, тому що росіяни фактично дотують і спонсорують всі енергоносії на цьому заводі. Тому поставляючи лом туди, ми наші підприємства ставимо в явно невигідні умови", – сказав він.

"Від себе особисто та від імені багатотисячного колективу вітчизняного гірничо-металургійного комплексу свідчу Вам повагу та висловлюю слова щирої вдячності за підтримку "металургійного" закону № 8226, який не тільки забезпечує продовження дії експортного мита на металобрухт, а й дозволяє зміцнити захист українського ринку цієї стратегічної сировини завдяки підвищенню рівня мита з 30 до 42 євро за тонну", – написав О. Каленков.

Теги: металургія мито Андрій Парубій Експорт Законодавство
Джерело: 24 Канал
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