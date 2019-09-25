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      Металурги закликають опублікувати альтернативний законопроєкт 1210-1 для його обговорення

      38 Читать новость на русском
      Металурги
      Металурги / sityuk.com

      Металурги закликають парламентарів опублікувати альтернативний законопроєкт 1210-1 для його подальшого обговорення.

      За словами промисловців, він зареєстрований у парламенті, проте самого тексту закону ніхто з представників галузі не бачив.

      Внесений альтернативний законопроєкт 1210-1. Тексту ще немає. Він ніби поширюється кулуарно. Але нас попереджають, що він не дуже сильно відрізняється від попереднього варіанту. Нам обіцяють, що будуть вноситися зміни. Як це буде робитися я не уявляю. Тексту цього законопроєкту на сайті Верховної Ради поки що немає,
      – зауважив в ефірі 24 каналу президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

      Як повідомлялося, представники металургійної галузі та міжнародних організацій занепокоєні можливими змінами до Податкового кодексу, зазначеними у законопроєкті 1210. Документом передбачається підвищення рентних платежів на видобуток залізної руди з 8 до 10% та збільшення податкового навантаження на продукти переробки. Це, за переконанням промисловців, негативно позначиться на роботі гірничо-металургійного комплексу країни. Як стало відомо, після обговорення законопроєкту на засіданнях робочої групи з підготовки документу депутати вирішили винести на розгляд парламенту альтернативний варіант закону. Проте, за словами самих металургів, його й досі не опублікували для можливого обговорення.

      blog_ava
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      Теги: Металургія Податковий кодекс
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