"Метінвест" має намір за 7 років інвестувати $ 670 млн у екопроекти, – гендиректор

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", має намір інвестувати в екологічні проекти $ 670 млн в 2019-2025 роках.

Про це повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков на Європейської конференції виробників сталі (European Steel Conference-2019), що проходить в Мілані 28-30 жовтня.

За його словами, у 2019 році очікувані капітальні інвестиції (Capex) в екологічні проєкти складуть $ 121 млн, у 2020 році – $ 126 млн, у 2021 році – $ 192 млн, у 2022 році – $ 108 млн, у 2023 році – $ 54 млн, у 2024 році – $ 44 млн, у 2025 році – $ 25 млн.

"CAPEX очікуваних екологічних проєктів з 2019 по 2025 рік складе $ 670 млн", – констатував топменеджер.

При цьому він зазначив, що "Метінвест" дотримується стратегії гарантованих інвестицій в екологію, модернізацію потужностей і регіональний розвиток.

Наші ключові клієнти та партнери з Євросоюзу в своєму сталому розвитку прихильні таких цінностей, як побудова кращого світу, усвідомлення необхідності захисту навколишнього середовища і збереження клімату, розвиток регіонів і місцевих громад. "Метінвест" прийняв стратегічне рішення бути серед компаній, які демонструють лідерство в такому баченні розвитку і відповідних діях,

– сказав Риженков.

Гендиректор додав, що протягом своєї діяльності капітальні та операційні витрати з екологічним ухилом практично постійно підвищувалися, незважаючи на певне зниження обсягів виробництва. Так, у 2012 році при випуску сталі в обсязі 16,246 млн т на екопроєкти і операційні витрати природоохоронної спрямованості було направлено $ 146 млн, в 2013 році (при виплавці 16,211 млн тонн сталі) – $ 148 млн, 2014 рік (13,163 млн т) – $ 226 млн , 2015 рік (11,648 млн т) – $ 207 млн, 2016 рік (12,284 млн т) – $ 231 млн 2017 рік (11,287 млн ​​т) – $ 249 млн і 2018 рік (11,428 млн т) – $ 347 млн ​​(у тому числі тільки капінвестиції екологічної спрямованості склали в минулому році $ 117 млн).

У містах присутності групи намічені 149 заходів щодо поліпшення екологічної ситуації, з яких 5 виконані, 101 реалізується і 43 заплановано. При цьому компанія в рамках соціальної відповідальності та допомоги місцевим громадам, зокрема в 2018 році сплатила $ 21,5 млн екологічного податку (підприємствами групи) і $ 103,7 млн ​​на вигляді відрахувань до місцевих бюджетів.

В рамках корпоративної соціальної відповідальності (CSR) витрати групи склали в 2016-2018 роках $ 26,3 млн, в 2019-му очікуються на рівні $ 18,3 млн. При цьому в 2018 році реалізовано 570 проєктів CSR, в 2019-му очікується 640. Серед значущих проєктів – виділення $ 300 тис. відділенню дитячих інфекційних захворювань міської лікарні №4 Маріуполя, $ 1,1 млн на реконструкцію Театрального майдану в цьому місті, $ 3,3 млн на програму "Затишний двір", $ 800 тис. на будівництво газопроводу для Авдіївки Донецької області.

У свою чергу, в "Метінвесті" вважають, що при державній підтримці українські промислові підприємства могли б домогтися значно більших успіхів у наближенні своєї діяльності до європейських екологічних стандартів, відповідно до угоди про асоціацію Україна-ЄС. Так, з 1996 по 2005 роки ряд найбільших металургійних і гірничодобувних підприємств за рішенням уряду України могли направити екологічний податок і екоплатежі на екологічне оновлення і екологічні заходи.

При цьому глава "Метінвесту" вказав на існуючу в європейських країнах практику використання екологічних платежів на дозвіл екологічних проблем. Відповідна державна підтримка для промисловців щодо реалізації екопроєктів існує в Швеції: з 1992 року надходження від екологічних зборів автоматично повертаються як платежі приватним компаніям.

"Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюжку створення вартості – від видобутку залізорудної сировини до виробництва готової металопродукції. У структуру групи входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а також мережа продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

"Метінвест" – найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи знаходяться, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і "Смарт-холдинг" (23,75%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".