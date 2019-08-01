16:43
1 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:23, 31 липня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, 31 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      "Метінвест" наблизив зарплати персоналу до східно-європейського рівня, – Риженков

      182 Читать новость на русском
      Юрій Риженков
      Юрій Риженков / gmk.center

      Причинами гострого дефіциту співробітників з високою кваліфікацією є трудова міграція і значне погіршення якості освіти.

      Але група "Метінвест" знайшла рішення для обох проблем, заявив в інтерв'ю виданню "GMK Center" генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

      Він підкреслив, що модернізація виробництва неможлива без кваліфікованого персоналу, проте Україна в цілому і "Метінвест" зокрема відчувають дефіцит співробітників з високою кваліфікацією.

      "Ключових причин дві: трудова міграція та значне погіршення якості освіти. У "Метінвесті" є рішення для обох проблем, і ми вже досягли певних успіхів, – сказав Риженков. – По-перше, ми навчилися працювати з відтоком кадрів і утримувати кращих співробітників в групі. За останні два роки зарплати персоналу наблизилися до східно-європейського рівня. Наше завдання – створити в "Метінвесті" конкурентні і привабливі умови роботи, мотивувати наших співробітників до внутрішнього кар'єрного і професійного зростання. По-друге, ми в кілька разів збільшили інвестиції в ремонт робочих місць та інфраструктуру на виробничих майданчиках, щоб зробити роботу більш безпечною і комфортною".

      Також, за словами гендиректора "Метінвесту", група взяла на себе роль ініціатора і лідера в підготовці нових професійних стандартів навчання.

      "Важливим кроком є ​​впровадження програм, які популяризують галузь і робітничі професії серед молоді. Ми вже уклали угоди з провідними профільними ВНЗ країни на розробку навчальних програм та впровадження дуальної системи навчання для потреб "Метінвесту". Попереду плани зі створення власного корпоративного політехнічного університету та програм розвитку технічних фахівців для задоволення потреб всієї країни", – підкреслив Риженков.

      blog_ava
      Зміни у серпні: нові ціни на газ та штрафи за єврономери
      сьогодні
      21825
      Теги: Металургія Ринок праці
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як українці своїми грошима вплинули на результат виборів
      сьогодні , 16:30 Як українці своїми грошима вплинули на результат виборів
      Віталій Шабунін 61
      Як обрати колір для ванної кімнати: практична фотопідбірка
      сьогодні , 15:31 Як обрати колір для ванної кімнати: практична фотопідбірка
      Катерина Козачинська 344
      Сортування сміття: що про це треба знати
      сьогодні , 15:30 Сортування сміття: що про це треба знати
      Світлана Попова 3467
      "Мавпи" отримали в Раді 13%: блогери 24 каналу про азарт, який викликає нова влада
      сьогодні , 15:02 "Мавпи" отримали в Раді 13%: блогери 24 каналу про азарт, який викликає нова влада
      Олена Трибушна
      Ужесточенный пакет санкций для России из США: почему это очень сильный удар по агрессору?
      сьогодні , 15:00 Ужесточенный пакет санкций для России из США: почему это очень сильный удар по агрессору?
      Злой Одессит 3124
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук