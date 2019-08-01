"Метінвест" наблизив зарплати персоналу до східно-європейського рівня, – Риженков

Причинами гострого дефіциту співробітників з високою кваліфікацією є трудова міграція і значне погіршення якості освіти.

Але група "Метінвест" знайшла рішення для обох проблем, заявив в інтерв'ю виданню "GMK Center" генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Він підкреслив, що модернізація виробництва неможлива без кваліфікованого персоналу, проте Україна в цілому і "Метінвест" зокрема відчувають дефіцит співробітників з високою кваліфікацією.

"Ключових причин дві: трудова міграція та значне погіршення якості освіти. У "Метінвесті" є рішення для обох проблем, і ми вже досягли певних успіхів, – сказав Риженков. – По-перше, ми навчилися працювати з відтоком кадрів і утримувати кращих співробітників в групі. За останні два роки зарплати персоналу наблизилися до східно-європейського рівня. Наше завдання – створити в "Метінвесті" конкурентні і привабливі умови роботи, мотивувати наших співробітників до внутрішнього кар'єрного і професійного зростання. По-друге, ми в кілька разів збільшили інвестиції в ремонт робочих місць та інфраструктуру на виробничих майданчиках, щоб зробити роботу більш безпечною і комфортною".

Також, за словами гендиректора "Метінвесту", група взяла на себе роль ініціатора і лідера в підготовці нових професійних стандартів навчання.

"Важливим кроком є ​​впровадження програм, які популяризують галузь і робітничі професії серед молоді. Ми вже уклали угоди з провідними профільними ВНЗ країни на розробку навчальних програм та впровадження дуальної системи навчання для потреб "Метінвесту". Попереду плани зі створення власного корпоративного політехнічного університету та програм розвитку технічних фахівців для задоволення потреб всієї країни", – підкреслив Риженков.