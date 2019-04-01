"Метінвест" підвищив заробітну плату працівникам своїх українських підприємств на 15%

Група "Метінвест" з 1 квітня цього року підвищила заробітну плату працівникам своїх українських підприємств в середньому на 15%.

Найбільшу надбавку до зарплати отримали ремонтники, інженери-технологи середньої кваліфікації і лінійні керівники. Підвищення не торкнулося керівників підприємств та працівників керуючої компанії. Про це пише 112.ua.

Також з квітня підприємства Групи перейшли на систему єдиного окладу: за кожною робочою професією закріплюється конкретний оклад. При цьому всі співробітники зможуть отримати винагороду зверх окладу, виходячи з індивідуальної оцінки ефективності.

У минулому році "Метінвест" піднімав рівень заробітних плат двічі: у квітні доходи працівників зросли в середньому на 20%, у жовтні – ще на 10%. До 2018 року середня зарплата на підприємствах Групи в Україні становила близько 18 тисяч грн.

"Ми підвищуємо заробітну плату найбільш затребуваним робітникам на підприємствах, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку праці і підвищувати внутрішню ефективність. Наша мета – поступово скоротити розрив у доходах між українськими металургами та їх європейськими колегами. Створити умови для того, щоб українці не шукали заробітку за кордоном, а могли заробляти вдома, у своїй країні", – сказав генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Нагадаємо, після декількох непростих років минулий рік став для групи "Метінвест" досить сприятливим. Компанії вдалося відновити повноцінний режим роботи і пристосуватися до нових умов ведення бізнесу.