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      "Метінвест" увійшов до ТОП-10 кращих роботодавців України

      94 Читать новость на русском
      "Метінвест"
      "Метінвест" / ukranews.com

      Група "Метінвест" перемогла у 4 номінаціях рейтингу "ТОП-100. Рейтинги найбільших: Кадри. Бренди. Роботодавці".

      Компанія увійшла до ТОП-10 рейтингу "Бренд роботодавця", а виконуючий обов'язки директора з персоналу та соціальної політики групи "Метінвест" Олександр Пімкін потрапив до ТОП-20 HR-керівників. Команда HR-фахівців "Метінвесту" визнана найефективнішою в країні. Про це повідомив бізнес-портал uaprom.info.

      Також компанія отримала нагороду за освітню програму, яка увійшла у десятку кращих серед роботодавців. Програма допомагає боротися із втратами на виробництві через недостатню кваліфікацію людей. Це алгоритми роботи в нестандартних ситуаціях технологічного та технічного характеру для недопущення простоїв і втрат.

      На даний момент навчання проходить 340 осіб, у планах через 3 місяці збільшити охоплення до 1 000 осіб, а через рік – до 15 000 співробітників. Перші результати навчання показали: частота виникнення нестабільних умов технологічного процесу знизилася на 24-47%, в залежності від технологічного переділу та підрозділу компанії.

      Рейтинг "ТОП-100. Рейтинги найбільших: Кадри. Бренди. Роботодавці" склали бізнес/медіа бюро екопоміка+ та інтернет-видання delo.ua.

      Відповідно до методології проекту, більше місяця на веб-сайті delo.ua проходило онлайн-голосування за кращих HR-керівників України. 40% результатів отримано в ході онлайн-голосування, решта 60% — після опитування експертів та анкетування учасників ринку. Крім експертів з управління персоналом, визначити кращих допомагали фахівці в галузі управління репутацією і брендом, організації, що співпрацюють зі студентами та молодими талантами. В результаті опитування також були визначені кращі корпоративні освітні програми, українські та іноземні бренди роботодавців, переможці в окремих номінаціях.

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      Теги: Ринок праці
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