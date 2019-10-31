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      Метінвест з 2012 року інвестував в екопроєкти, незважаючи на спад у виробництві, – Риженков

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      Метінвест
      Метінвест / nizhyn.in.ua

      Група компаній "Метінвест" з 2012 року збільшувала капітальні та операційні витрати на екологічну модернізацію, незважаючи на зниження обсягів виробництва.

      Про це заявив керівник "Метінвесту" Юрій Риженков в ході European Steel Conference, організованої однією з найбільш авторитетних консалтингово-аналітичних компаній в металургійній галузі World Steel Dynamics спільно з GMK Center.

      Зокрема, в 2012 році при випуску сталі в обсязі 16,246 млн т на екопроєкти і операційні витрати природоохоронної спрямованості було направлено $ 146 млн, в 2013 році (при виплавці 16,211 млн тонн сталі) – $ 148 млн, 2014 рік (13,163 млн т) – $ 226 млн, 2015 рік (11,648 млн тонн) – $ 207 млн, 2016 рік (12,284 млн тонн) – $ 231 млн 2017 рік (11,287 млн ​​тонн) – $ 249 млн і 2018 рік (11,428 млн тонн) – $ 347 млн. Уточнюється, що в 2018 року тільки капінвестиції екологічного спрямування склали $ 117 млн, що становить 31% всіх капінвестицій в Україні за рік.

      В цілому на сьогодні група реалізує 149 соціальних і екологічних проєктів на своїх підприємствах.

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      Теги: Інвестиції Екологія Металургія
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