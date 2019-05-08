Український Метод Козявкіна для людей з інвалідністю виходить на рівень світової медицини

Якісне життя для дітей із ДЦП.

Метод професора Козявкіна у лікуванні хворих на церебральний параліч вже 15 років застосовує реабілітаційна клініка в Трускавці. Його основа — поєднання різних лікувальних компонентів в одному інтенсивному курсі.

"На шостому курсі тут, у клініці Козявкіна, дитина навчилась повзати. Зараз він вчиться повзати рачки", – розповіла мама семирічного Володимира Поліна Маргаріт.

Метод професора Козявкіна був розроблений в Україні близько 30 років тому, і з того часу понад 70 тисяч пацієнтів з більш ніж 60 країн світу пройшли курс лікування за цією системою реабілітації.

Угоду про співпрацю підписали інвестиційна компанія TVM Capital Healthcare та медична група Козявкіна. Плановане спільне відкриття реабілітаційних клінік із лікування ДЦП на міжнародних ринках Близького Сходу, Азії, Європи й Північної Америки.

"І вони практично зацікавлені в отриманні знань, частина в онлайн режимі, спочатку теоретична частина, а друга частина, надзвичайно важлива, – практична", – сказав генеральний директор Міжнародної реабілітаційної клініки Козявкіна Володимир Козявкін.

"Імплементація методу Козявкіна потребує навчання. Нам необхідні медичні фахівці, яких ми можемо цьому навчити. Тому плануємо створити, можливо, академію, де навчатимемо такому мистецтву. Так, це наука й мистецтво водночас", – зазначив голова ради директорів TVM Capital Healthcare Гельмут Шуслер.

Окрім клініки у Трускавці, лікування за методом Козявкіна застосовує реабілітаційний центр "Еліта" у Львові, а також клініки на Кіпрі, в ОАЕ та найближчим часом – в Саудівській Аравії.