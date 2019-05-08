09:44
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Схеми братів Дубневичів: чому їм вигідно, щоб ТЕЦ на Львівщині не працювали
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Український Метод Козявкіна для людей з інвалідністю виходить на рівень світової медицини

      Нова тема 174 Читать новость на русском

      Якісне життя для дітей із ДЦП.

      Метод професора Козявкіна у лікуванні хворих на церебральний параліч вже 15 років застосовує реабілітаційна клініка в Трускавці. Його основа — поєднання різних лікувальних компонентів в одному інтенсивному курсі.

      "На шостому курсі тут, у клініці Козявкіна, дитина навчилась повзати. Зараз він вчиться повзати рачки", – розповіла мама семирічного Володимира Поліна Маргаріт.

      Метод професора Козявкіна був розроблений в Україні близько 30 років тому, і з того часу понад 70 тисяч пацієнтів з більш ніж 60 країн світу пройшли курс лікування за цією системою реабілітації.

      Угоду про співпрацю підписали інвестиційна компанія TVM Capital Healthcare та медична група Козявкіна. Плановане спільне відкриття реабілітаційних клінік із лікування ДЦП на міжнародних ринках Близького Сходу, Азії, Європи й Північної Америки.

      "І вони практично зацікавлені в отриманні знань, частина в онлайн режимі, спочатку теоретична частина, а друга частина, надзвичайно важлива, – практична", – сказав генеральний директор Міжнародної реабілітаційної клініки Козявкіна Володимир Козявкін.

      "Імплементація методу Козявкіна потребує навчання. Нам необхідні медичні фахівці, яких ми можемо цьому навчити. Тому плануємо створити, можливо, академію, де навчатимемо такому мистецтву. Так, це наука й мистецтво водночас", – зазначив голова ради директорів TVM Capital Healthcare Гельмут Шуслер.

      Окрім клініки у Трускавці, лікування за методом Козявкіна застосовує реабілітаційний центр "Еліта" у Львові, а також клініки на Кіпрі, в ОАЕ та найближчим часом – в Саудівській Аравії.

      blog_ava
      У російському "Шереметьєво" пасажири з панікою покинули літак SSJ-100 через запах гару
      сьогодні
      3572
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      сьогодні , 08:40 Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      Антон Голобородько 2177
      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      сьогодні , 08:15 День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      Андрій Шляхтін 21610
      Як захистити деревину від шкідників та комах
      7 травня , 11:00 Як захистити деревину від шкідників та комах
      1529
      Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      сьогодні , 08:02 Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      1894
      Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      7 травня , 22:30 Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      1925
      Яку воду пити?
       1 лютого 2011 , 13:00
      Виправдане сподівання Hyundai
       21 лютого 2013 , 19:21
      Християни протестантських церков молились за Україну
      30 травня 2017 , 09:00
      Прагматизм та деполітизація - головні умови діалогу з газових питань
       6 жовтня 2010 , 10:00
      ДТЕК зумів на третині території Луганської області повернути електроенергію
       28 липня 2014 , 10:30
      Ініціатива ЄС EU4Business підтримує розвиток малого і середнього бізнесу в Україні
       16 квітня , 11:18
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук