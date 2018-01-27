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Методи лікування застуди, які насправді не допомагають

17:44, сьогодні 1545 Читать новость на русском
Недієві методи лікування застуди
Недієві методи лікування застуди / 24 Канал

Безумовно, найбільше ми хворіємо взимку. Саме в цей період ми найчастіше звертаємось до народної медицини, щоб швидко привести себе до ладу. Але, на жаль, не всі такі методи лікування справді дієві.

Ехінацея та м'ята

Ехінацея – це рослинний лікарський засіб, часто використовується для лікування застуди. Багато хто вважає, що рослини можуть зміцнити імунну систему і зменшити серйозність або тривалість простуди. Але, незважаючи, на її популярність, деякі недавні дослідження показали, що ехінацея при застуді марна.

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Дійсно, ехінацея має позитивний вплив на імунну систему, тому що збільшує число лейкоцитів і підвищує активність інших вільних клітин. Але, з іншого боку, ці ефекти, як виявилося, недостатні при боротьбі з застудою.

Так само як і ехінацея, м'ята не допоможе вам побороти застуду. Проте, якщо робити з нею інгаляції – це може тимчасово полегшити вам дихання. А от м'ята з чаєм – це хіба що смачно.

Вітамін С

Існує думка, що пити вітамін С потрібно в якості профілактики застуди. Однак, вітамін С не захищає від застуди, але може скоротити тривалість хвороби. Тільки для цього потрібно прийняти 8 таблеток вітаміну С по 1000 мг.

Глінтвейн

Коли ви хворієте, гарячі алкогольні напої тільки шкодять, адже вони знижують і порушують роботу імунної системи. Тож краще пийте гарячий чай з тою ж м'ятою. Принаймні, цей напій вам не зашкодить.

Теги: LifeStyle Здорове життя Поради Лікування Здоров'я
Джерело: Сosmo
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