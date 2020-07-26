"Рік на один папірець": у Дніпрі нарешті дозволили добудувати метро
Метрополітен міста Дніпро дозволили добудувати. Мовиться про надання дозволу на проведення вибухових робіт, без яких добудова унеможливлювалася, а підрядник припинив роботи на понад рік.
Цей дозвіл просили в Головного управління Державного агентства з питань праці в Дніпропетровській області, причому майже рік. Про це розповів заступник Дніпровського міського голови Михайло Лисенко у фейсбуці.
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Чиновник поскаржився на бюрократію: мовляв, щоб цей папірець (дозвіл) отримати, витратили 279 днів і 400 кілограмів документів.
Країна чи метро у смартфоні. Вирішуйте самі. Рік на отримання одного папірця,
– написав Лисенко.
Коротко про метро Дніпра та його добудову
- Метро у Дніпрі почали будувати з 1981, запустили у 1995. У плані передбачали 9 станцій, але побудували тільки 6 на одній лінії. Так вони досі й функціонують (це одне з найкоротших у Європі метро).
- Будівництво ще трьох станцій почали у 2018 та планували відкрити до 2021 року. Через бюрократичні перепони відкриття нових станцій відклали вже щонайменше на 2023 рік.
- Щоб здати три нові станції – "Театральну", "Центральну" й "Музейну" – у 2021 треба було прокласти підземні тунелі крізь граніти, які потрібно підривати.
- Справа з дозволом на проведення вибухових робіт, власне, й тягнулася понад рік, через що робота будівельників (турецька компанія Limak) зупинилася.
- До слова, на будівництво метро в Дніпрі Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк надали місту кредити на 300 мільйонів євро.
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