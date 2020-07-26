Метрополітен міста Дніпро дозволили добудувати. Мовиться про надання дозволу на проведення вибухових робіт, без яких добудова унеможливлювалася, а підрядник припинив роботи на понад рік.

Цей дозвіл просили в Головного управління Державного агентства з питань праці в Дніпропетровській області, причому майже рік. Про це розповів заступник Дніпровського міського голови Михайло Лисенко у фейсбуці.

До слова, у липні У метро Харкова протестували машиністи: їм не виплачують гроші та змушують агітувати за мера

Чиновник поскаржився на бюрократію: мовляв, щоб цей папірець (дозвіл) отримати, витратили 279 днів і 400 кілограмів документів.

Країна чи метро у смартфоні. Вирішуйте самі. Рік на отримання одного папірця,

– написав Лисенко.

Коротко про метро Дніпра та його добудову

Метро у Дніпрі почали будувати з 1981, запустили у 1995 . У плані передбачали 9 станцій, але побудували тільки 6 на одній лінії. Так вони досі й функціонують (це одне з найкоротших у Європі метро).

. У плані передбачали 9 станцій, але побудували тільки 6 на одній лінії. Так вони досі й функціонують (це одне з найкоротших у Європі метро). Будівництво ще трьох станцій почали у 2018 та планували відкрити до 2021 року. Через бюрократичні перепони відкриття нових станцій відклали вже щонайменше на 2023 рік.

та планували відкрити до 2021 року. Через бюрократичні перепони відкриття нових станцій відклали вже щонайменше на 2023 рік. Щоб здати три нові станції – "Театральну", "Центральну" й "Музейну" – у 2021 треба було прокласти підземні тунелі крізь граніти, які потрібно підривати.

Справа з дозволом на проведення вибухових робіт, власне, й тягнулася понад рік , через що робота будівельників (турецька компанія Limak) зупинилася.

, через що робота будівельників (турецька компанія Limak) зупинилася. До слова, на будівництво метро в Дніпрі Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк надали місту кредити на 300 мільйонів євро.

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