Метро-школа: у Харкові на 5 станціях підземки облаштували навчальні класи

Харків та Харківщина страждають від постійних обстрілів російських військових. Однак попри це область продовжує жити та втілювати у життя неймовірні проєкти. Цього разу – для зручності навчання школярів, деякі з яких іще навіть не сиділи за шкільними партами.

Для молодшої та середньої школи на станціях метрополітену збудували навчальні класи. Детальніше про те, як проходитиме навчання для харківських школярів розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Через складну безпекову ситуацію, часті обстріли та зруйновані навчальні заклади на Харківщині розробляють укриття найсерйознішого типу. У школах не змогли довести укриття до такого рівня, аби там могли безпечно навчатись діти. Зауважимо, що в Харківській області посилені вимоги до укриттів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що область отримала субвенції на суму 264,9 мільйона, зокрема на облаштування укриттів.

З них ми реалізовуватимемо 2 проєкти будівництва нових укриттів в навчальних закладах, адже ми плануємо розпочинати офлайн освіту. Буде проведено 12 капітальних ремонтів або реконструкцій наявних укриттів,

– зазначив Синєгубов.

Навчання під землею

В цьому контексті буде цікаво розповісти про навчання харківських школярів у метро. В Харкові вже це назвали "Метро-школою". У понеділок, 4 вересня близько тисячі дітей сядуть за парти, які збудували на п'яти станціях метрополітену.

Для них приготували близько 17 кабінетів, до 20 дітей в кожному. Охопити в таку кількість кабінетів зможуть приблизно 68 класів. Найстарший клас, який вчитиметься у метро – восьмий.

У нас зараз 60 класів (які навчатимуться у метро – 24 Канал), тобто у нас є ще резерв. За бажання батьків – набиратимемо нові класи. Набір триватиме впродовж усього навчального року,

– розповіла Ольга Деменко, начальниця департаменту Харківської міськради.

Школярів збиратимуть на певній опорній точці й довозитимуть на станції метрополітену, або ж самі батьки можуть привозити дітей на відповідні станції. Учні вчитимуться офлайн двічі-тричі на тиждень у дві зміни, а на день припадатиме до трьох уроків. Інші дні навчання проводитимуть дистанційно.

До слова, освітяни шукають шляхи, аби школярам було максимально комфортно навчатись. Деякі діти – вперше сядуть за парти, адже через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення їм довелось навчатись дистанційно.

Класи збудували не на платформах і не на самих станціях. Це окремі приміщення під землею, які є у відомстві метрополітену.

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Яка ситуація з навчальними закладами

Харків та Харківщина зустріла навчальний рік з 70 повністю зруйнованими закладами освіти, з них:

19 – дитячі садочки;

45 – школи.

Пошкодженими вважають 640 навчальних закладів.

Попри це у школи з першого вересня, хоч і дистанційно, йдуть понад 340 тисяч дітей. Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення школярів було на 200 тисяч більше. 97% школярів навчатимуться в онлайн-форматі, 3% (близько тисячі дітей) – будуть на змішаній формі навчання.

Цьогоріч першокласників у Харківській області 14 тисяч, більша частина з яких припадає на Харків.

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