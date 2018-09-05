Metro Exodus: в мережі "засвітилися" нові цікаві деталі гри від української студії

Українська компанія-розробник 4A Games славилася тим, що не боїться створювати ресурсомісткі ігри з вражаючою графікою. І от в мережі з’явилися фото екрану графічних налаштувань гри Metro Exodus, які вказують на те, що проект стане новим мірилом продуктивності для топових ПК.

Про це повідомляє PCGamesHardware.

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На виставці Gamescom 2018 4A Games демонструвала Metro Exodus з включеною технологією Nvidia RTX Ray Tracing для деяких фонових тіней. Крім того, даний шутер буде підтримувати технології Nvidia HairWorks і Advanced PhysX, які відповідають за створення реалістичного волосяного покриву і симуляцію фізичних явищ в грі.



Графічні налаштування у грі Metro Exodus

Шутер від першої особи в відкритому світі Metro Exodus є частиною знаменитої франшизи "Метро 2033", в яку входять книги Дмитра Глухівського та інших авторів, а також комп'ютерні ігри. Реліз проекту відбудеться 22 лютого 2019 року на платформах Xbox One, PlayStation 4 і PC.

Трейлер гри Metro Exodus – дивіться відео

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