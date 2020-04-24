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      "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" передала 5000 соціальних наборів літнім людям у 18 містах

      "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" передала 5000 соціальних наборів літнім людям у 18 містах

      "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" передала до Великодніх свят 5000 соціальних наборів літнім людям у 18 містах своєї присутності в Україні в рамках продовження благодійної ініціативи, спрямованої на допомогу найбільш вразливим верствам населення у боротьбі з Covid-19.

      До соціальних наборів увійшли товари першої необхідності – олія, цукор, макарони, гречана та кукурудзяна крупи, овочеві консерви і мило. 

      В рамках ініціативи з підтримки літніх людей METRO організувала оперативну передачу соціальних наборів у 18 містах України: Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Маріуполі, Житомирі, Тернополі, Луцьку та Чернігові. Партнером у реалізації цього проєкту став Київський міський благодійний фонд "Фудбенк", з яким компанія співпрацює з 2011 року відповідно до стратегії відповідального споживання харчових продуктів та боротьби з голодом.

      "Попри те, що світ і досі активно бореться з пандемією Covid-19, важливо розуміти, що ця криза рано чи пізно закінчиться. І ми, як соціально відповідальний бізнес, дуже чітко усвідомлюємо свою роль у підтримці держави та найбільш вразливих верств населення під час цієї кризи. Це не остання благодійна ініціатива з боку нашої компанії, спрямована на боротьбу з наслідками пандемії. Наша команда буде й надалі підтримувати наших клієнтів, партнерів та суспільство, щоб пережити цей складний період разом", – підсумувала Олеся Оленицька, директор з питань співробітництва з органами державної влади та зв’язків з громадськістю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна".

      Теги: Новини України Продукти благочинність
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