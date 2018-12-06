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      Метро на Троєщину: відома ціна проектних робіт

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      Коли поїде метро на Троєщину
      Коли поїде метро на Троєщину / unsplash/Ілюстрація

      Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування з будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро (метро на Троєщину).

      Заявка вже розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro.

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      На таку техніко-економічну документацію із бюджету Києва готові виділити понад 148 мільйонів гривень.

      Згідно з технічним завданням, підрядник повинен до кінця 2019 року завершити техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) будівництва метро на Троєщину.

      проект гілка метро троєщина
      Проект нової гілки метро на Троєщину

      ТЕО має передбачати будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив, зокрема, будівництво мостів, тунелів, шахт та двох електродепо.

      Згідно з проектом лінія метро на Троєщину проходитиме через територією Солом'янського, Шевченківського, Подільського, Дніпровського та Деснянського районів Києва, а також Подільського мостового переходу через Дніпро.

      Проектування передбачає три стадії: ТЕО (з виділенням черг і пускових комплексів), стадія затвердження, виготовлення робочої документації.

      Коли поїде метро на Троєщину: дивіться відео

      У проекті договору зазначено, що підрядник повинен гарантувати замовнику якість проектних рішень, які забезпечать експлуатацію споруд терміном не менш ніж на 250 років.

      Пропозиції приймаються до 14 грудня, а сам аукціон запланований на 17 грудня 2018 року.

      Раніше 24 канал повідомляв, що "Київський метрополітен" уклав договір на будівництво продовження Сирецько-Печерської гілки, яка з'єднає підземкою столичний район Виноградар.

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      Теги: Новини України Новини Києва Гроші ProZorro метро Будівництво Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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