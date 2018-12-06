Метро на Троєщину: відома ціна проектних робіт

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування з будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро (метро на Троєщину).

Заявка вже розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro.

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На таку техніко-економічну документацію із бюджету Києва готові виділити понад 148 мільйонів гривень.

Згідно з технічним завданням, підрядник повинен до кінця 2019 року завершити техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) будівництва метро на Троєщину.



Проект нової гілки метро на Троєщину

ТЕО має передбачати будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив, зокрема, будівництво мостів, тунелів, шахт та двох електродепо.

Згідно з проектом лінія метро на Троєщину проходитиме через територією Солом'янського, Шевченківського, Подільського, Дніпровського та Деснянського районів Києва, а також Подільського мостового переходу через Дніпро.

Проектування передбачає три стадії: ТЕО (з виділенням черг і пускових комплексів), стадія затвердження, виготовлення робочої документації.

Коли поїде метро на Троєщину: дивіться відео

У проекті договору зазначено, що підрядник повинен гарантувати замовнику якість проектних рішень, які забезпечать експлуатацію споруд терміном не менш ніж на 250 років.

Пропозиції приймаються до 14 грудня, а сам аукціон запланований на 17 грудня 2018 року.

Раніше 24 канал повідомляв, що "Київський метрополітен" уклав договір на будівництво продовження Сирецько-Печерської гілки, яка з'єднає підземкою столичний район Виноградар.