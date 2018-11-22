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      Метро вирішує: як віддаленість від підземки визначає ціни на квартири у Києві – інфографіка

      133 Читать новость на русском
      Ціни на нерухомість на вторинному ринку житла у Києві
      Ціни на нерухомість на вторинному ринку житла у Києві / styler.rbc.ua

      Наскільки сильно віддаленість від станцій метро впливає на вартість квадратного метра на вторинному ринку нерухомості у Києві.

      Незмінне правило ринку нерухомості свідчить, що чим далі квартира розташована від станції метро, тим нижча ціна квадратного метро у ній.

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      Як ця аксіома діє на вторинному ринку житла у Києві розібрались аналітики порталу Domik.ua.

      Так, восени 2018 року максимальна ціна квадратного метра на ринку вторинного житла, розташованого далеко від метро, була зафіксована у Печерському, Шевченківському та Оболонському районах столиці.

      Порівнюючи ціни вартість квадратного метра у районах біля метро лідерами стали Печерський, Шевченківський та Подільський райони.

      Водночас найменшу ціну квадратного метра у помешканні, яке розташоване далеко від найближчої станції метрополітену, пропонують на вторинному ринку Святошинського, Подільського і Дніпровського районів.

      Натомість найдешевше "квадрати" біля метро обійдуться у Дніпровському, Святошинському і Дарницькому районах столиці.

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      До уваги не брались ціни на житло на вторинному ринку у Деснянському районі Києва, оскільки у ньому розташовані всього дві станції метро ("Лісова" та "Чернігівська"), а між кількістю пропозицій біля метро та тих, які містяться далеко від нього, значна чисельна різниця (32 проти 565).

      ціна на нерухомість Київ метро

      Як відрізняється вартість квадратного метра житла Києва залежно від близькості до метро: інфографіка

      ціна на нерухомість Київ вторинне житло райони порівняння
      Порівняння цін на вторинному ринку житла у різних районах Києва

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      Теги: Новини України Новини Києва Гроші Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Ціни на нерухомість метро
      Джерело: 24 канал
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