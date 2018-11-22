Метро вирішує: як віддаленість від підземки визначає ціни на квартири у Києві – інфографіка
Наскільки сильно віддаленість від станцій метро впливає на вартість квадратного метра на вторинному ринку нерухомості у Києві.
Незмінне правило ринку нерухомості свідчить, що чим далі квартира розташована від станції метро, тим нижча ціна квадратного метро у ній.
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Як ця аксіома діє на вторинному ринку житла у Києві розібрались аналітики порталу Domik.ua.
Так, восени 2018 року максимальна ціна квадратного метра на ринку вторинного житла, розташованого далеко від метро, була зафіксована у Печерському, Шевченківському та Оболонському районах столиці.
Порівнюючи ціни вартість квадратного метра у районах біля метро лідерами стали Печерський, Шевченківський та Подільський райони.
Водночас найменшу ціну квадратного метра у помешканні, яке розташоване далеко від найближчої станції метрополітену, пропонують на вторинному ринку Святошинського, Подільського і Дніпровського районів.
Натомість найдешевше "квадрати" біля метро обійдуться у Дніпровському, Святошинському і Дарницькому районах столиці.
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До уваги не брались ціни на житло на вторинному ринку у Деснянському районі Києва, оскільки у ньому розташовані всього дві станції метро ("Лісова" та "Чернігівська"), а між кількістю пропозицій біля метро та тих, які містяться далеко від нього, значна чисельна різниця (32 проти 565).
Як відрізняється вартість квадратного метра житла Києва залежно від близькості до метро: інфографіка
Порівняння цін на вторинному ринку житла у різних районах Києва