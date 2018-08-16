"Метронідазол": застосування, користь та шкода антибіотика
При різних інфекційних захворюваннях лікар може призначити такий препарат, як "Метронідазол", або препарати, що містять метронідазол.
Коли застосовують "Метронідазол"
Антибіотик можуть призначати при таких інфекційних хворобах як амебіаз, лямбіоз, а також при запальних захворюваннях органів сечовидільної системи.
"Метронідазол" застосовують при анаеробних інфекціях, які є найскладнішими з-поміж ранових інфекцій.
Препарат лікар може призначити разом з терапією метронідазолом у разі виникнення абсцесу печінки при амебіазі дренування або аспірацію (ефект "всмоктування") гною.
Коли застосовують "Метронідазол"
Переваги антибіотику
"Метронідазол" при пероральному прийомі швидко і майже повністю всмоктується в організм. При цьому біодоступність ліків сягає 100%.
Період напіввиведення антибіотика – 8-10 годин, доведено незначне − не більше 20 % – зв'язування з білками крові.
Розподіляється препарат по всьому тілу швидко та у значних кількостях, із досягненням концентрацій, близьких до рівнів препарату в плазмі крові.
Протипоказання "Метронідазолу"
Не призначають препарат при:
– підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів препарату або інших похідних нітроімідазолу;
– лейкопенії (зокрема, анамнезі);
– органічних ураженнях центральної нервової системи (зокрема, епілепсія);
– тяжкій печінковій недостатності (при призначенні високих доз);
– вагітності (особливо І триместр);
– годуванні грудьми;
– дітям до 2 років;
– одночасному вживанні з амоксициліном у дітей і підлітків віком до 18 років.
Протипоказання "Метронідазолу"
Шкода антибіотиків
При тривалому прийомі "Метронідазолу" у пацієнта можуть спостерігатися побічні ефекти
- з боку системи травлення – нудота, блювання, біль у животі, діарея, запори тощо;
- з боку центральної та периферичної нервової системи – головний біль, запаморочення, порушення координації рухів та ін.;
- з боку системи кровотворення – ейтропенія, лейкопенія;
- алергічні реакції – кропив’янка, шкірні висипання, гіперемія шкіри;
- з боку сечостатевої системи – дизурія, цистит, поліурія, нетримання сечі, тощо.
Шкода "Метронідазолу"
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