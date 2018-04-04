11:40
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Метрополітен-музей у Нью-Йорку виклав у вільний доступ 500 книг з мистецтва

28 Читать новость на русском
Музей у Нью-Йорку виклав у вільний доступ 500 книг з мистецтва
Музей у Нью-Йорку виклав у вільний доступ 500 книг з мистецтва / Фото з відкритих джерел

Метрополітен-музей – один із найвідоміших музеїв світу виклав у вільний доступ оцифровані видання з мистецтва, випущені музеєм за останні 50 років.

Метрополітен-музей виклав у вільний доступ понад 500 книг про мистецтво, які були видані в рамках проекту Met Publications починаючи з 1964 року, розповідає Birdinflight з посиланням на Design Taxi.

Читайте також: Музей в темряві: у Києві відкрилась виставка "Невидима архітектура"

Всі видання є доступними для безкоштовного скачування, хоча в друкованому вигляді багато з них обійшлися б покупцям в 250 доларів.

В опублікованій колекції є каталоги робіт музею, книги з історії живопису, каліграфії і плакатного мистецтва, збірники з найвідомішими творами різних епох і багато іншого. Для зручності перегляду на сторінці проекту працює пошук видань за автором, тем і років випуску.

Метрополітен-музей вважають одним із найбільших художніх музеїв світу, який поступається у відвідуваності лише Лувру. В останні роки установа займається масштабним проектом з оцифрування своєї колекції, яка становить близько 1,5 мільйона творів мистецтва. Зараз оцифровані вже понад 400 тисяч експонатів.

Теги: LifeStyle Нью-Йорк Новини США Мистецтво
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Реалії судової реформи: 99 % старих суддів та значне збільшення їхньої зарплати
сьогодні, 11:00 Реалії судової реформи: 99 % старих суддів та значне збільшення їхньої зарплати
136
Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
сьогодні, 10:01 Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
Настя Сукач 1288
Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці
сьогодні, 08:38 Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці
2102
Машиніст київського метро може вбити пасажирів
сьогодні, 08:41 Машиніст київського метро може вбити пасажирів
Ольга Бродська 1482
Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
3 квітня, 22:00 Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
Наталія Лебідь 1335
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук