Метрополітен-музей у Нью-Йорку виклав у вільний доступ 500 книг з мистецтва

Метрополітен-музей – один із найвідоміших музеїв світу виклав у вільний доступ оцифровані видання з мистецтва, випущені музеєм за останні 50 років.

Метрополітен-музей виклав у вільний доступ понад 500 книг про мистецтво, які були видані в рамках проекту Met Publications починаючи з 1964 року, розповідає Birdinflight з посиланням на Design Taxi.

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Всі видання є доступними для безкоштовного скачування, хоча в друкованому вигляді багато з них обійшлися б покупцям в 250 доларів.

В опублікованій колекції є каталоги робіт музею, книги з історії живопису, каліграфії і плакатного мистецтва, збірники з найвідомішими творами різних епох і багато іншого. Для зручності перегляду на сторінці проекту працює пошук видань за автором, тем і років випуску.

Метрополітен-музей вважають одним із найбільших художніх музеїв світу, який поступається у відвідуваності лише Лувру. В останні роки установа займається масштабним проектом з оцифрування своєї колекції, яка становить близько 1,5 мільйона творів мистецтва. Зараз оцифровані вже понад 400 тисяч експонатів.