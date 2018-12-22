Меценат чи рекетир: журналіст розповів про неоднозначне оточення Петра Порошенка

Петро Порошенко – не надто вибагливий у виборі свого оточення. На фото із першої служби митрополита Епіфанія як очільника Православної церкви України поруч із гарантом стоїть Олександр Петровський, який офіційно називає себе бізнесменом та меценатом. Проте, таким він був не завжди.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

Читайте також: Поїзд "Експрес Київ – Бориспіль": яку корупційну оборудку влаштували чиновники

За його словами, раніше Петровський носив прізвище Налекрешвілі, через що в кримінальному світі за ними закріпилося прізвисько "Нарік". Як йдеться в публікаціях багатьох українських медіа, в середині дев'яностих Налекрешвілі був причетний до рекету та рейдерських атак.

Він також розповів, що Петровський намагався захопити один з найбільших ринків Дніпра – "Металург". Через це у нього виник конфлікт з іншим місцевим кримінальним авторитетом на прізвисько "Матрос". Переживши замах на своє життя, Налекрешвілі був змушений ховатися за кордоном і змінив прізвище.

Президент України не соромиться фотографуватися з колишнім авторитетом, а сьогодні – поважним бізнесменом і меценатом. Звісно, хтось може заперечити, що глава держави міг просто не знати, хто з ним фотографується в церкві,

– прокоментував Дмитро.

І додав, що простій людині не так просто оминути президентську охорону, щоб просто постояти поруч з главою держави.



Молебень у Дніпрі

Журналіст пояснив, що церква в Дніпрі, в якій митрополит Епіфаній вів своє служіння й де поруч опинились Порошенко та Петровський, побудована на гроші останнього. Тобто, президент був не просто поруч з відомим дніпровським авторитетом, а фактично, у нього в гостях.

Як довідався журналіст Юрій Бутусов, мати Олександра Петровського, яка раніше очолювала його численні бізнеси, нещодавно стала й керівником Дніпровського академічного театру імені Шевченка. Нещодавно президент присвоїв цьому театру статус "національного", зробивши ось такий подарунок матері авторитета Петровського,

– запевнив Гнап.

На його думку, попри визначну історичну подію з автокефалією, ми вкотре бачимо, що церква для наших можновладців часто є не лише місцем для духовного очищення. А ще й закритим бізнес-клубом, де між молебнями та літургіями вирішуються важливі питання про розподіл впливів та статусів.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 22 грудня 2018