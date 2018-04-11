Мей направила підводні човни у Сирію на відстань ракетного удару

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей наказала направити британські підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Зазначається, що британський прем'єр розпорядилася, щоб субмарини вирушили до берегів Сирії на відстань ракетного удару. Крім того, Мей також анонсувала проведення у четвер, 12 квітня, екстреної наради уряду.

За даними джерел видання, перші удари по режиму Асада можуть початися вже у четвер увечері.

Нагадаємо, напередодні Тереза Мей заявила, що готова дозволити участь Лондона у військових діях в Сирії без попередньої згоди на це британського парламенту. 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.

У середу, 11 квітня, президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися, адже, за потреби, ракети будуть введені у дію. І ще зазначив, що Росія не має бути партнером того, хто вбиває своїх людей і насолоджується цим. Це було відповіддю на заяву російського посла Олександра Засипкіна, що ракети США, випущені по Сирії, будуть збиті.