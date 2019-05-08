Мей не збирається у відставку з поста прем'єр-міністра щонайменше до осені, – The Times

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей не піде у відставку до осені, коли відбудеться щорічний партійний з'їзд правлячої Консервативної партії.

Видання повідомляє, що прем'єрська канцелярія розробляє план нового крайнього терміну для вирішення ситуації навколо Brexit, згідно з яким Мей може розраховувати зберегти за собою посаду глави кабінету міністрів на додаткові чотири місяці у порівнянні з тими умовами, які їй напередодні запропонував, глава комітету Консервативної партії Грем Брейді.

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Раніше він порекомендував Мей прискорити процес відходу з поста і оголосити про відставку до відходу Палати громад на літні канікули, які зазвичай починаються наприкінці липня.

Якщо ж голова уряду не зробить свою посаду вакантною до середини липня, то депутати-консерватори не встигнуть провести попередні виборчі процедури до річного розпуску парламенту. Розрахунок супротивників Мей полягав у тому, що якщо до парламентських канікул вдасться відібрати двох претендентів на лідерство, то їх кандидатури можна буде запропонувати на вибір простим виборцям країни.

Результати голосування з їх участю і планувалося оголосити на з'їзді консерваторів, який повинен пройти з 29 вересня по 2 жовтня. Тепер реалізувати такий графік буде практично неможливо.

Зазначається, що представник канцелярії Мей все ж назвав переговори з опозиційною Лейбористською партією про реалізацію Brexit конструктивними.

До слова, на екстреному саміті у Брюсселі лідери країн-членів ЄС узгодили нову дату виходу Великобританії зі складу співтовариства – 31 жовтня. У багатьох британців ці новини викликали асоціації з Хелловіном, який відзначають у цей ж день – а саме жахи та переляк.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.