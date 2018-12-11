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      Мей прибула на зустріч до Меркель і не змогла вийти з машини: відео курйозу

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      Тереза Мей та Ангела Меркель
      Тереза Мей та Ангела Меркель / Фото з відкритих джерел

      Візит прем’єр-міністерки Великобританії Терези Мей до Берліна одразу почався з курйозу – вона не змогла вийти з машини.

      Відео прибуття Мей оприлюднив у Twitter телеканал Sky News.

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      Прем'єрка прибула до Німеччини, щоб обговорити з Ангелою Меркель угоду про Brexit.

      Проте, коли її автомобіль прибув до офісу канцлерки Німеччини, вона не змогла відразу вийти, бо пасажирські двері виявилися заблоковані і не відкривалися.

      Близько 15 секунд охоронці намагалися їх відкрити. Увесь цей час Ангела Меркель спокійно спостерігала за їхніми діями.

      Користувачі соцмережі у коментарях під відео почали жартувати, що Тереза Мей насправді завжди була прихильником руху Remain, тобто прагне залишитися в ЄС.

      Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.

      25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Тереза Мей Ангела Меркель Курйозні новини Великобританія Brexit
      Джерело: 24 канал
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