Мей прибула на зустріч до Меркель і не змогла вийти з машини: відео курйозу

Візит прем’єр-міністерки Великобританії Терези Мей до Берліна одразу почався з курйозу – вона не змогла вийти з машини.

Відео прибуття Мей оприлюднив у Twitter телеканал Sky News.

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Прем'єрка прибула до Німеччини, щоб обговорити з Ангелою Меркель угоду про Brexit.

Проте, коли її автомобіль прибув до офісу канцлерки Німеччини, вона не змогла відразу вийти, бо пасажирські двері виявилися заблоковані і не відкривалися.

Близько 15 секунд охоронці намагалися їх відкрити. Увесь цей час Ангела Меркель спокійно спостерігала за їхніми діями.

Користувачі соцмережі у коментарях під відео почали жартувати, що Тереза Мей насправді завжди була прихильником руху Remain, тобто прагне залишитися в ЄС.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3 — Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) December 11, 2018

Нагадаємо, 13 листопада представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. 16 листопада стало відомо, що Консервативна партія Великобританія, до якої належить Тереза Мей, зібрала достатньо голосів, щоб проголосувати за вотум недовіри до своєї лідерки.



25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Тереза Мей висловила побоювання: якщо угода про Brexit провалиться, то її можуть відправити у відставку, а новим очільником країни стане лідер опозиції Джеремі Корбін.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.