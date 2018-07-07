Мейсі Вільямс попрощалась зі зйомками "Гри престолів" моторошним знімком

21-річна кіноактриса Мейсі Вільямс підтримала ідею Емілії Кларк та вирішила також попрощатись зі зйомками культового фантастичного серіалу "Гра престолів".

Моторошне фото з кросівками, заплямленими кров’ю зі знімального майданчику Мейсі опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: Софі Тернер поділилась новими деталями про фінал серіалу

"До побачення Белфаст. До побачення Арія. До побачення "Гра престолів". Яка радість була у мене. Ось до чого прийшли мої пригоди", – йдеться в прощальному дописі Вільямс, присвяченому серіалу. До зворушливих слів виконавиця ролі Арії Старк вона додала хештеги зі словами, що вона "остання жінка, яка встояла" і що вона нарешті "спатиме наступні чотири роки".



Мейсі Вільямс попрощалась з "Грою престолів" інтригуючим фото

Фанати відгукнулись на її публікацію і додали, що з нетерпінням чекають 8 фінальний сезон серіалу і що вони не можуть повірити у кінець історії про битву престолів та королівств. Інші прихильники додають, що вона "проспойлерила" серіал або ж взагалі не розуміють, що актриса хотіла сказати цим знімком.

До слова, Мейсі Вільямс виконувала роль Арії Старк ще з 1 сезону "Гри престолів", з 2011 року. У другому сезоні стрічки телеканал HBO навіть номінував її на "Найкраща актриса другого плану" і "Премію Еммі 2012".

Нагадаємо, що голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейєнеріс Таргарієн у популярному серіалі "Гра престолів", зворушливо оголосила про закінчення зйомок в сазі. На своїй Instagram-сторінці зірка зазначила, що її колеги з серіалу стали для неї родиною, тому Емілія сумуватиме за знімальним процесом.

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.