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Мейсі Вільямс спростувала слова про дату прем'єри останнього сезону "Гри престолів"

18:35, сьогодні 189
Мейсі Вільямс
Мейсі Вільямс / Shutterstock

Зірка серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс спростувала всі слова, які були оприлюднені в інтерв’ю Metro про точну дату прем’єри 8 сезону.

Нагадаємо, що Мейсі Вільямс (Арія Старк у серіалі "Гра престолів") розповіла, що зйомки 8 сезону будуть завершені в грудні 2018 року, а його прем’єра відбудеться в квітні 2019 року.

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Однак 30 січня актриса заперечила всі слова, назвавши інформацію вирваною з контексту, яку вона повідомляла ще кілька років тому. Тому слова, оприлюднені в новому інтерв’ю, не варто сприймати за дійсність.

Просто даю вам знати, що ця цитата про дату прем'єри "Гри престолів", яку я нібито дала, не відповідає реальності і була взята з інтерв'ю, яке у мене брали кілька років тому,
– зазначила Мейсі Вільямс.

Незважаючи на це, коментар Мейсі в інтерв'ю Metro з приводу прем'єри серіалу досі оприлюднений на сайті видання.


Скріншот з інтерв'ю для Metro Мейсі Вільямс, оприлюдненим 24 січня 2018 року

Теги: LifeStyle Гра престолів Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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