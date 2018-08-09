Мейвейзер оцінив шанси Ломаченка у бою проти Гарсії

Легендарний боксер Флойд Мейвезер оцінив шанси Василя Ломаченка в бою проти Майкі Гарсії, який має провести поєдинок з Еролом Спенсом.

Флойд Мейвезер вважає, що у Гарсії вище шанси в бою проти українця.

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"Спенс – міцний і сильний противник. У Гарсії набагато більше шансів проти Ломаченко, ніж проти Ерола. Василь не так добре тримає удар. Ми вже бачили, як його відправив у нокдаун Лінарес, який навіть не вдарив його занадто сильно", – сказав Флойд.

Проведенню бою Гарсія – Ломаченко може перешкодити їх домовленість про проведення боїв на різних телеканалах. ESPN володіє ексклюзивними правами на бої за участю українця, в той час як американець б'ється тільки на Showtime.

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Також Майкі Гарсія провів 2 роки без боксу через серйозний конфлікт з промоутерською компанією, що представляє інтереси Ломаченка – Top Rank. Зараз американець є незалежним боксером.

Наступним вірогідним суперником Гарсії, швидше за все, буде чемпіон світу за версією IBF в напівсередній вазі Ерол Спенс.

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