09:35
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
20°C 10°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
  • середа
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Блоги Peter Santenello
Peter Santenello

Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня

399
День бабушек
День бабушек / Коллаж автора

Бабушки – очень важные и добрые люди.

Цель этого праздника – рассказать вам о Дне бабушек. Тогда все мы сможем лицезреть положительные последствия, которые пронесутся всеми городами Украины.

Читайте также: Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность

Что нужно сделать в этот день? Все очень просто: дать цветок проходящей мимо бабушке на улице. Конечно, всегда остается шанс, что она не примет случайный подарок, но, скорее всего, она будет счастлива.

Что вы получите в ответ? Светящуюся улыбку, благодарность и теплое чувство внутри.

Если вы хотите вдохновить других, сделайте снимок с бабушкой, которой вы подарили цветок, и запостите его с подписью #babushkaday.

Я уже пробовал такое делать и вот мой опыт:

Прочитать больше про Питера или сконтактировать с ним можно здесь: Facebook; Instagram; www.petersantenello.com; YouTube

Читайте также: Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину

Автор: Peter Santenello
Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Публікації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сьогодні, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 399
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 червня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 15659
Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
23 червня, 20:00 Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
Олександра Дрік 940
Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
23 червня, 19:00 Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
Євгенія Мазур 1481
Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
23 червня, 18:00 Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
Сергій Лещенко 557
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук