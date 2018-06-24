Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня

Бабушки – очень важные и добрые люди.

Цель этого праздника – рассказать вам о Дне бабушек. Тогда все мы сможем лицезреть положительные последствия, которые пронесутся всеми городами Украины.

Читайте также: Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность

Что нужно сделать в этот день? Все очень просто: дать цветок проходящей мимо бабушке на улице. Конечно, всегда остается шанс, что она не примет случайный подарок, но, скорее всего, она будет счастлива.

Что вы получите в ответ? Светящуюся улыбку, благодарность и теплое чувство внутри.

Если вы хотите вдохновить других, сделайте снимок с бабушкой, которой вы подарили цветок, и запостите его с подписью #babushkaday.

Я уже пробовал такое делать и вот мой опыт:

Прочитать больше про Питера или сконтактировать с ним можно здесь: Facebook; Instagram; www.petersantenello.com; YouTube

Читайте также: Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину