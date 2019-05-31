Межигір'ям управлятиме екс-помічник Мураєва: які можуть бути наслідки

Межигір'я готові віддати в "нові" руки. Агентство, яке займається управлінням арештованим майном, провело конкурс на нового керівника парку Межигір'я. Ним став Олексій Вороненков – людина, яка була помічником народного депутата Євгена Мураєва. Цим обурились активісти і вимагають скасувати результати конкурсу.

Майже рік тому АРМА вирішила знайти управителя для Межигір'я.

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Проте, як виявилося, цей шматок не такий вже бажаний – за весь час претендентів було не більше десяти. А серед них і ті, хто з сумнівною репутацією. Більше того, зараз Межигір'я може повернутися фактично в руки Віктора Януковича, бо перемогла фірма, яку пов'язують з оточенням президента-втікача.

Листи із запрошенням взяти участь в конкурсі ще рік тому АРМА надсилала навіть в Голлівуд. Проте палац Януковича не те що їх не зацікавив, а й скромніші українські компанії. Інвесторів лякає нестабільність.

Що таке АРМА? Це Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА). Цей центральний орган виконавчої влади має спеціальний статус, завдяки якому займається виявленням та розшуком активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та займається управлінням активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Межигір'я зараз під арештом, тривають суди, тому є ймовірність, що майно може повернутися попередньому власнику – фірмі "Танталит". За весь цей час було декілька переможців. Проте до них було так багато питань, що під тиском громадськості конкурс продовжували.

Аж декілька днів тому АРМА оголосила остаточні результати. Перемогла фірма "Скомпані". Вона належить Олексію Вороненкову, який був помічником Євгена Мураєва, того самого депутата, якого пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.



Олексій Вороненков

Втім, АРМА не знайшла часу, щоб 24 каналу прокоментувати, чому саме Вороненкова обрали управляти цими активами – тобто палацом і парком Межигір'я. В офіційній позиції на сайті йдеться, що конкурс мовляв вічно не може тривати, до того ж офіційний Київ при бажанні може втрутитися і взагалі скасувати конкурс.

Іншим способом може бути їх націоналізація. Народні депутати вправі ініціювати питання про націоналізацію цих активів. У разі націоналізації, участь АРМА в управлінні цим майном не потрібна. Фірма не має потрібного досвіду, нарікають журналісти-розслідувачі. Такої ж думки в громадській раді при АРМА.

Представники цієї фірми на засіданні тендерного комітету не надали жодних цифр, бізнес-плану, як вони будуть заробляти на Межигір'ї гроші,

– сказав голова громадської ради при АРМА Гліб Канєвський.

А некомпетентність може погубити Межигір'я, кажуть в громадській організації, яка після втечі Януковича опікується резиденцією. Адже, неправильний догляд за складними об'єктами та навіть деревами може коштувати мільйонів гривень.



Межигір'я віддали в управління екс-помічнику Євгена Мураєва

Фактично "Скомпані" запропонувала план розвитку – розваги, соціальні проекти, літні табори. Саме це вже п'ять років втілює громадська організація Межигір'я. Утримання парку щороку обходиться в 35 мільйонів гривень. І заробити на ньому, як показує досвід останніх 5 років, не можливо, - кажуть нинішні утримувачі.

Мінімальна цифра, як комерційна структура з податками, на утримання була б 70 мільйонів гривень, може бути і до 100. Це початкова брехня з приводу успішного чіткого управління і прибутку в державу,

– наголосив член правління громадської організації Межигір'я Дмитро Карп.

Проте, якщо фірма не зможе отримувати прибуток, то збитки понесе держава.

"Якщо Межигір'я віддадуть такій товці, яка на папері показує величезний прибуток. А потім покаже збитки на десятки мільйонів гривень щомісяця, ці збитки, згідно чинного законодавства, має відшкодувати їм держава", – додала членкиня громадської організації Межигір'я Катерина Кувіта.

Проте громадська організація не планує здаватися. Зараз звернулися до президента, адже він може перетворити Межигір'я в національний парк. І тоді результати конкурсу анулюються.