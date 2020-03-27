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      МФВ оприлюднив заяву про Україну: кредит можуть дати навіть більший, але за двох умов

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      Георгієва оприлюднила заяву щодо України / Колаж 24 каналу

      У МВФ заявили, що розмова з владою України про нову програму фінансування має "хороший прогрес", але для її завершення необхідно зробити ще два кроки: прийняти закони про банки та земельну реформу. І тоді, мовляв, можна буде навіть говорити про ще кращу програму від тієї, про яку мовилося раніше.

      Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила "дуже хороший прогрес" у переговорах з українською владою. Відповідна заява з'явилася на сайті МВФ увечері 26 березня.

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      Прийняття законів, спрямованих на вдосконалення системи регулювання банківської діяльності, а також земельної реформи, дозволить швидко просунутися вперед,
      – сказала Георгієва.

      Тут мовиться про:

      1. Так званий "антиколомойский" законопроєкт за номером 3260 або альтернативний, який унеможливив би повернення націоналізованих банків колишнім власникам;
      2. Законодавство про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, тисячі поправок до якого тривалий час обговорювали депутати. 

      Зауважимо, що заява Георгієвої містить натяк на те, що за виконання цих двох умов можна буде "допрацювати параметри нової угоди з ширшим доступом, ніж передбачалося раніше". Іншими словами – мовиться або про кращі умови кредитування, або про більшу суму, яку Фонд погодиться виділити.

      До теми Милованов пояснив, які наслідки будуть, якщо Україна не отримає транш від МВФ

      Перемовини МВФ та України про нову програму співпраці: що треба знати

      • Президент України Володимир Зеленський, НБУ й уряд ще Гончарука на початку грудня 2019 року домовилися з МВФ про нову трирічну програму EFF на 5,5 мільярда доларів. До того ж, таке рішення МВФ сприяло б отриманню Україною допомоги від ЄС на 500 мільйонів євро та кредиту від Світового банку навіть до мільярда доларів.
      • Тоді перший транш кредиту планували отримати ще в грудні, однак цього не сталося й досі. Зараз говорять вже про травень 2020 року. Причина такої тривалої затримки – невиконання Україною умов Фонду: прийняття закону про ринок землі та законодавства про банки.
      • Депутати від "Слуги народу" неодноразово говорили, що в разі виконання цих двох умов розмір програми EFF може сягнути 8 мільярдів, причому перший транш буде доволі значним і покриє дефіцит державного бюджету України, який виник через епідемію коронавірусу.

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Банки Ринок землі Кредит Транш МВФ МВФ Новини України
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