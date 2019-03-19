МХП забезпечив найбільший притік валюти в країну від експорту продукції птахівництва

Агроіндустріальний холдинг МХП, що спеціалізується на вирощуванні зернових, виробництві, переробці та експорті м’ясної продукції, з величезним відривом від показників інших підприємств галузі очолив рейтинг Топ-експортерів курятини з України.

Про це повідомляє Аgropolit з посиланням на аналітичні дані "Союзу птахівників України".

Таким чином, МХП – безсумнівний лідер у сфері експорту курятини, який забезпечив основний приплив валюти в країну, здійснивши 88,2% зовнішніх поставок м’яса птиці на міжнародні ринки.

У 2018 році Україна поставила на зовнішні ринки 326,793 тис. тонн м’яса бройлерів, тоді як минулого року – 269,484 тис. тонн. Тобто за рік птахівники збільшили експорт на 21%. Продукція птахівництва входить до трійки найбільш динамічно зростаючих товарів з високою доданою вартістю в експортному агрокошику та забезпечує значну частку валютних доходів країни,

– зазначають автори дослідження.

Як випливає з фінансового звіту МХП, у 2018 році холдинг експортував на ринки понад 80 країн 286,8 тис. тонн курятини, що на 30% більше, ніж у 2017 році. А обсяги виробництва м’яса курки на потужностях МХП минулого року досягли 618 тис. тон, що на 11% більше, ніж виробничі показники 2017 року.

Як повідомлялося раніше, у 2018 році обсяги українського аграрного експорту збільшилися на $880 млн у порівнянні з показниками 2017 року і встановили новий історичний рекорд – $18,8 млрд. У цих обсягах щорічно стрімко збільшується частка експорту продукції птахівничої галузі, лідери якої останніми роками демонструють вражаючі темпи зростання, що обчислюються десятками відсотків щорічно, завдяки розширенню виробничих потужностей, впровадженню сучасних високоефективних бізнес-моделей і задоволенню зростаючого попиту на продукцію українського птахівництва на зовнішніх ринках.