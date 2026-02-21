Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро, поки не відновиться транзит нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба». Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти у координації з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням у країні та підвищити ціни на паливо перед виборами. Блокуючи транзит нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба», Україна порушує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, нехтуючи своїми зобов’язаннями перед Європейським Союзом. Ми не поступимося цьому шантажу.

Сійярто: «Україна не захищає ЄС — це не наша війна» Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, (https://x.com/FM_Szijjarto/status/2024785436925624809?s=20) що Європу, на його думку, захищає не Україна, а НАТО. Також стверджує, що Росія «не нападала на жодну державу-члена ЄС». «Кажуть, що Україна захищає ЄС. Це неправда. Європу захищає НАТО, а Росія не напала на жодну країну-члена ЄС. Це не наша війна. Україна бореться за себе», - написав глава МЗС Угорщини.