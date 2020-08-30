Адвокати звинувачених у нападі на тітушок Іллі Киви будуть вимагати переведення справи до Києва. Про таке рішення лідер Азовського руху та партії "Національний Корпус" Андрій Білецький повідомив під Київським районним судом Харкова. Там обирають запобіжний захід хлопцям, які на трасі Київ Харків вступили в конфлікт з представниками парамілітарного проросійського угруповання "Патріоти – за життя".

Про це повідомляється у Telegram-каналі Нацкорпусу.

Ми переведемо цю справу в Київ, і я переконаний, що за місяць апеляційних справ ми витягнемо хлопців з СІЗО, а потім розіб'ємо цю справу вщент,

– заявив Андрій Білецький.

Політик додав, що підставою вимагати переведення справи у Київ є відверта проросійська позиція харківських правоохоронних органів і чиновників. Він підкреслив, що за таких умов сподіватися на об’єктивність суддів не доводиться.

"Тут, схоже, радіють появі парамілітарних бойових загонів ватників в Україні. Таких же ватників, як були "оплотівці", які воювали за так звані Л/ДНР. Це звичайна п'ята колона – ті, хто завжди б'ють найбільш підло в спину. Тут не бачать стрільби ватників, нападів на проукраїнських активістів, що відбуваються в Донецькій області, в Маріуполі. Вони бачать те, на що вони заточені – на справжніх українських патріотів, "радикалів". Якщо нам потрібно бути радикалами заради України, то значить так тому і бути", – підкреслив Андрій Білецький.

Нагадаємо, наразі Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід лише дев’ятьом хлопцям, яких звинувачують у нападі на представників угруповання нардепа із ОПЗЖ Іллі Киви. Всім присудили тримання під вартою до 25 жовтня.

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