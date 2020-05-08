Кількість хворих на COVID-19 буде зростати, – Садовий
За останню добу на Львівщині зафіксували найбільшу кількість хворих на COVID-19 на 8 травня по Україні – 65 нових випадків. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що Україну ще чекає пік захворюваності, і до нього варто бути готовим.
Також міський голова пояснив, що збільшення кількості тестувань автоматично вплинуло на більшу кількість позитивних результатів на COVID-19. Про це він зазначив у коментарі 24 каналу.
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На думку Садового, така ситуація мала бути по всій Україні, якщо б достатньо багато людей було протестовано. Мер додав: якщо людина вже має підтвердження на COVID-19, то згодом повинна ще декілька разів проходити тестування, і в деяких людей показує і вдруге, і втретє позитивний результат.
Ми так бачимо, що поки що Україна до піка ще не дійшла. І ми будемо мати ріст, і до цього треба бути готовими. Особиста безпека, маски, рукавиці,
– наголосив Садовий.
Також він розповів, що місто планує закупити ще одну лабораторію для тестувань.
"На сьогодні в нас працює 3 лабораторії. Ми виділили кошти і будемо купувати ще одну потужну лабораторію для міста – для лікарні швидкої допомоги. Тому що ті 3 є державні обласні, і дуже важко було налагодити їхню роботу", – сказав мер Львова і додав, що тепер лабораторії будуть працювати не у 2, а в 3 зміни.
Ми не знаємо, що нас чекає в серпні, вересні, жовтні. А світ показує, що чим більше тестувань, чим більше людей виявляємо – тим більший захист це створює для інших, щоб вони не заразилися,
– підсумував Садовий.
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Що відомо про COVID-19 у Львові• Станом на 8 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом,
• з них 18 – летальні,
• 138 пацієнтів одужали.