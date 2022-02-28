Вадим Бойченко запевнив, що Маріуполь боремося за свободу, а українські військові роблять усе, щоб захистити мирних.

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За його словами, другий день поспіль ворожа авіація завдає удари по мирному селищу Сартана та мікрорайонам на Лівому березі. Є жертви серед мирних та руйнування.

Але у нас є сьогодні й перемога – ворожий літак збито над Маріуполем. Також організовано роботу з доставки зерна. Сьогодні вночі запустили виробництво хліба. Спекли першу партію соціального хліба – 10 тонн,

– розповів Бойченко.

Мер Маріуполя додав, що також через мережі закладів освіти забезпечили завезення соціальної води, яку можна отримати безкоштовно. Адреси – дивіться тут.

"Маріупольські підприємці забезпечують необхідним набором мережі, щоб були запаси продуктів. Також ми забезпечуємо ними військових", – пояснив він.

Додамо, що станом на 28 лютого Маріуполь перебуває під контролем українських військових. Крім того, місто не дозволяє дестабілізувати ситуацію і грабувати його мешканців.