"Ми не хочемо війни": діти з Івано-Франківська створили зворушливі малюнки
Джерело:фейсбук МВС України
Вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Вже 7 день наймолодше населення нашої країни перебуває у страху за своїх батьків та чекає миру.
Діти втілюють свої переживання на папері, де зображена не весна і радісні дні, а ситуація України.
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Зворушливі малюнки дітей з Івано-Франківська
Так, діти з Івано-Франківська створили свої шедеври, в яких закликають до миру.
Такі малюнки є символом віри у перемогу і довгоочікуваний мир на українській землі,
– йдеться у повідомленні.
Вони щодня чекають вдома на маму й тата і вірять у закінченні війни.
Діти створили зворушливі малюнки / Фото з фейсбуку МВС України
Діти з Івано-Франківська створили зворушливі малюнки / Фото з фейсбуку МВС України
Зворушливі малюнки дітей з Івано-Франківська / Фото з фейсбуку МВС України
Повний текст допису МВС України у Фейсбук:
Ми не хочемо війни: діти з Івано-Франківська закликають до миру
Такі малюнки є символом віри у перемогу і довгоочікуваний мир на українській землі.
Діти правоохоронців щодня чекають дома тата чи маму і з надією вірять у закінчення війни.
Свої переживання втілюють на папері та обіймах з найріднішими. Звісно, на малюнках наших діток повинна б бути весна і радісні дні. Та ми впевнені, що такі дні уже зовсім близько і обов'язково з Україною в серці.
Пам'ятаймо, в єдності наша сила.
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