"Ми помстимось": ведучий 24 каналу заплакав в ефірі через втрату друга на фронті

У боях за незалежність України загинув морпіх Павло Сбитов. Він був добрим товаришем ведучого 24 каналу Фахрудіна Шарафмала. Журналіст не зміг стримати слів у прямому ефірі.

Шарафмал запевнив, що українці обов'язково помстяться. Неможливо пробачити вбивства невинних людей.

До теми У боях за Україну загинув Павло Сбитов – командир роти 503-го батальйону морпіхів

"Російські блогери плачуть, бо в Росії припиняє роботу інстаграм, а я сьогодні плакав, бо в боях за незалежність України загинув мій добрий товариш Павло Сбитов", – сказав ведучий.

Паша колись сказав, що за одного вбитого нашого військового заберуть сотні морпіхів. Так от, я сподіваюсь, що за Пашу ми заберемо всіх,

– наголосив Шарафмал.

Він розуміє, що як журналіст повинен бути об'єктивним, виваженим, аби повідомляти інформацію з холодним серцем. Однак пояснив, що триматися зараз дуже важко.

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Він звернувся до росіян, запевнивши, що їх ніхто не чекає на території України.

"Нешановні росіяни, на території України вас ніхто не чекає. Якщо доведеться вам відрізати голову з плечей – ми обов'язково це зробимо, тому що смерті дітей, невинних людей і найкращих людей у ЗСУ пробачити не можна", – зазначив журналіст.



Допис Фахрудіна Шарафмала у фейсбуці / Скриншот зі сторінки

Як відомо, Павло Сбитов був командиром роти 503 Окремого батальйону морської піхоти.