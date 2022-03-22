Олександр Павлюк наголосив, що у перший же день вторгнення Росії до України, найбільшого удару окупанти завдали саме по позиціях ООС. Однак там були до цього готовими.

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Такої потужної оборони ніхто не очікував

Екскомандувач ООС розповів, що на Донбасі був більший обсяг роботи. Наші військові до повномасштабного вторгнення тримали смугу оборони. Позиції наших військ в зоні проведення ООС були добре обладнаними до вторгнення.

Ми впоралися на 200 – 300%. Ніхто не чекав, що буде настільки потужною оборона Операції Об'єднаних сил і настільки противник отримає втрат, отримає і отримає далі. Люди стійко стоять,

– заявив Павлюк.

Також після початку повномасштабної війни в зоні проведення ООС робили все, щоб не опинитися в котлі. Ситуація була максимально контрольованою. Павлюк наголосив, що Об'єднані сили добре підготувалися до удару противника. Росіяни цього не очікували, тому ще зруйнувало їхні плани.

Павлюк підкреслив, що всі військові, які зараз перебувають на Донбасі є героями – від командирів і до солдатів, які в пекельних умовах не лише тримають оборону, але й завдають ударів по позиціях російських загарбників.

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