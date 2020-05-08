Ми зацікавлені у перенесенні азійських підприємств на українську територію, – Кулеба

Українські дипломати в Азії вивчають, який бізнес розглядає можливість трансферу своїх підприємств. Найбільше Україна зацікавлена у фабриках Індонезії, Таїланду, Китаю та В’єтнаму.

Україна володіє унікальною можливістю – це вільна торгівля з ЄС. Тому продукція зможе поступати не лише на внутрішній та глобальний ринок, а й на ринок ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.ua.

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Проте як перенести сюди виробництво, якщо тут нема кому працювати? У нас вже є історії про японських виробників електрокабелів для машин, які будують гарні заводи, а працювати нікому,

– сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що саме тому питання перенесення підприємств нерозривно пов'язане з трудовою міграцією. Без робочої сили – іноземні підприємства в Україні не потрібні.

Можливо, виникне ситуація, коли умовна компанія перенесе своє підприємство з Китаю до Польщі, а на фабриці у Польщі будуть працювати українці,

– зазначив Кулеба.

Рекомендації послам в Азії з проханням вивчити це питання надіслали два тижні тому. МЗС разом з Національною інвестиційною радою опрацьовуватиме вже інформацію щодо конкретних підприємств.

Зверніть увагу! В умовах кризи та зростання попиту на українських працівників, Кабмін ставитиме низку вимог перед закордонними роботодавцями. Серед цих умов:

– страхування;

– офіційна оплата праці;

– гідні умови проживання;

– гарантія лікування, зокрема, й у випадку інфікування коронавірусом.